Команда И В ВО ВБ ПБ ПО П Ш О 1. ХК Донбасс 24 24 0 0 0 0 0 148-40 72 2. Белый Барс 24 16 0 0 1 2 5 123-63 51 3. Кременчуг 23 13 2 0 0 1 7 97-78 44 4. МХК Динамо 22 8 0 1 0 0 13 94-93 26 5. Галицкие Львы 24 4 1 0 0 0 19 54-117 14 6. ХК Волки 23 1 0 0 0 0 22 46-171 3

И - игры, В - выигрыши, ВО - выигрыши в овертайме, ВБ - выигрышей по буллитам, ПБ - поражения по буллитам, ПО - поражения в овертайме, П - поражения, Ш - заброшенные и пропущенные шайбы, О - набранные очки.

Чемпионат Украины по хоккею проводится в два этапа с участием шести команд: регулярный чемпионат в котором команды сыграют восемь кругов (по четыре матча дома и четыре на выезде против каждого соперника) и матчи плей-офф, в которых примут участие все шесть команд: первая и вторая команды автоматически выходят в полуфинал, а команды, занявшие места с третьего по шестое, начнут серию с четвертьфиналов, которые будут состоять из двух матчей. Первый матч пройдет на площадке команды с наиболее высоким номером посева, второй матч – на площадке команды с наиболее низким номером посева. Победителем серии становится команда с лучшей разницей заброшенных и пропущенных шайб по результатам двух матчей.

В полуфинале встречаются победители серий 1/4 финала с командами, занявшими первое и второе места по итогам регулярного чемпионата. Серии матчей полуфинала пройдут до трех побед одной из команд, максимальное количество матчей – пять. Первые два матча и, в случае необходимости, пятый матч проводятся на площадках клубов, имеющих более высокий номер посева по итогам регулярного первенства в паре. Победителем становится команда, победившая в трех матчах серии.

В финале сыграют победители полуфинальных серий, которые проведут решающую дуэль до четырех побед одной из команд, то есть максимальное количество матчей – семь. Первые два матча и, в случае необходимости, пятый и седьмой матчи, проводятся на площадке клуба, имеющего более высокий номер посева в паре. Победителем становится команда, победившая в четырех матчах серии, сообщает официальный сайт УХЛ.

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата 2017/2018