Турнирная таблица и положение команд в регулярном чемпионате Украинской хоккейной лиги
|Команда
|И
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Ш
|О
|1. ХК Донбасс
|24
|24
|0
|0
|0
|0
|0
|148-40
|72
|2. Белый Барс
|24
|16
|0
|0
|1
|2
|5
|123-63
|51
|3. Кременчуг
|23
|13
|2
|0
|0
|1
|7
|97-78
|44
|4. МХК Динамо
|22
|8
|0
|1
|0
|0
|13
|94-93
|26
|5. Галицкие Львы
|24
|4
|1
|0
|0
|0
|19
|54-117
|14
|6. ХК Волки
|23
|1
|0
|0
|0
|0
|22
|46-171
|3
И - игры, В - выигрыши, ВО - выигрыши в овертайме, ВБ - выигрышей по буллитам, ПБ - поражения по буллитам, ПО - поражения в овертайме, П - поражения, Ш - заброшенные и пропущенные шайбы, О - набранные очки.
Чемпионат Украины по хоккею проводится в два этапа с участием шести команд: регулярный чемпионат в котором команды сыграют восемь кругов (по четыре матча дома и четыре на выезде против каждого соперника) и матчи плей-офф, в которых примут участие все шесть команд: первая и вторая команды автоматически выходят в полуфинал, а команды, занявшие места с третьего по шестое, начнут серию с четвертьфиналов, которые будут состоять из двух матчей. Первый матч пройдет на площадке команды с наиболее высоким номером посева, второй матч – на площадке команды с наиболее низким номером посева. Победителем серии становится команда с лучшей разницей заброшенных и пропущенных шайб по результатам двух матчей.
В полуфинале встречаются победители серий 1/4 финала с командами, занявшими первое и второе места по итогам регулярного чемпионата. Серии матчей полуфинала пройдут до трех побед одной из команд, максимальное количество матчей – пять. Первые два матча и, в случае необходимости, пятый матч проводятся на площадках клубов, имеющих более высокий номер посева по итогам регулярного первенства в паре. Победителем становится команда, победившая в трех матчах серии.
В финале сыграют победители полуфинальных серий, которые проведут решающую дуэль до четырех побед одной из команд, то есть максимальное количество матчей – семь. Первые два матча и, в случае необходимости, пятый и седьмой матчи, проводятся на площадке клуба, имеющего более высокий номер посева в паре. Победителем становится команда, победившая в четырех матчах серии, сообщает официальный сайт УХЛ.
Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата 2017/2018