Футболист Команда М П И Ср.
1. Факундо Феррейра Шахтёр 17 1 21 0,81
2. Марлос Шахтёр 12 2 20 0,60
3. Дьемерси Мбокани Динамо 8 0 16 0,50
4. Виктор Цыганков Динамо 8 0 17 0,47
5. Алексей Хобленко Черноморец 8 1 19 0,42
6. Сергей Старенький Александрия 6 0 16 0,38
7. Юри Фрейтас Заря 6 0 16 0,38
8. Артем Громов Заря 6 0 16 0,38
9. Михаил Сергийчук Верес 6 3 20 0,30
10.Юрий Коломоец Ворскла 6 0 21 0,29

М - мячи, П - пенальти, И - игры,  Ср. - среднее число голов за игру

"Страна" оперативно сообщает о текущем положении команд в чемпионате Украины по футболу, который пройдет по регламенту, опробованному годом ранее. 

Формат чемпионата Украины на следующий сезон имеет следующий вид:

  • количество команд – 12;
  • количество туров – 32 плюс матчи плей-офф в Группе 2;
  • общее количество матчей – 192 плюс матчи плей-офф в Группе 2.

Ранее "Страна" назвала десятку лучших бомбардиров по итогам чемпионата Украины по футболу 2016/2017, а также турнирную таблицу по итогам чемпионата Украины по футболу 2016/2017

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