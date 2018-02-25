Команда И В Н П М О 1. Шахтёр 21 15 3 3 48-18 48 2. Динамо 20 12 6 2 39-15 42 3. Ворскла 21 10 4 7 26-21 34 4. Заря 21 8 9 4 36-25 33 5. Верес 21 6 11 4 25-17 29 6. Олимпик 21 7 7 7 24-25 28 7. Мариуполь 20 7 5 8 26-27 26 8. Александрия 21 4 10 7 19-23 22 9. Карпаты 21 3 10 9 13-32 19 10.Звезда 21 4 6 11 13-31 18 11.Черноморец 21 3 9 9 15-34 18 12.Сталь 21 3 6 12 15-31 15

И - игры, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения, М - мячи, О - очки.

Матч ФК "Мариуполь" - "Динамо" не сыгран в определенные календарем сроки, потому "Динамо" засчитано техническое поражение 0:3, а "Мариуполю" - техническая победа 3:0 и три очка.

Снова борьбу за титул сильнейшей команды Украины ведут донецкий Шахтер и столичное Динамо. Есть ли третий клуб, который составит конкуренцию двум сильнейшим украинским командам?

Украинская профессиональная лига (УПЛ) обнародовала формат и план-календарь чемпионата Украины на сезон 2017/18 годов. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Итак, формат чемпионата Украины на следующий сезон имеет следующий вид:

количество команд – 12;

количество туров – 32 плюс матчи плей-офф в Группе 2;

общее количество матчей – 192 плюс матчи плей-офф в Группе 2.

Система розыгрыша Чемпионата Украины-2017/18:

Чемпионат проходит в два этапа;

I этап: 2 круга – 22 тура – 132 матча;

II этап: 2 круга – 10 туров – 30 матчей в каждой Группе плюс матчи плей-офф в Группе 2;

по итогам I этапа формируются две группы по 6 команд;

Группа 1: места с 1-го по 6-е, определяется чемпион УПЛ плюс команды, которые примут участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА;

Группа 2: места с 7-го по 12-е, определяются команды, которые покидают УПЛ;

команда, занявшая 12-е место, напрямую вылетает из УПЛ;

команда, которая заняла 11-е место, играет два матча плей-офф с командой, которая заняла 2-е место в чемпионате Первой лиги ПФЛ, причем первый матч плей-офф проводится на поле команды ПФЛ;

команда, которая заняла 10-е место, играет два матча плей-офф с командой, которая заняла 3-е место в чемпионате Первой лиги ПФЛ, причем первый матч плей-офф проводится на поле команды ПФЛ;

очки, добытые на I этапе Чемпионата, сохраняются.

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