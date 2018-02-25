Турнирная таблица чемпионата Украины по футболу 2017/2018 за тур до финиша первого этапа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1. Шахтёр
|21
|15
|3
|3
|48-18
|48
|2. Динамо
|20
|12
|6
|2
|39-15
|42
|3. Ворскла
|21
|10
|4
|7
|26-21
|34
|4. Заря
|21
|8
|9
|4
|36-25
|33
|5. Верес
|21
|6
|11
|4
|25-17
|29
|6. Олимпик
|21
|7
|7
|7
|24-25
|28
|7. Мариуполь
|20
|7
|5
|8
|26-27
|26
|8. Александрия
|21
|4
|10
|7
|19-23
|22
|9. Карпаты
|21
|3
|10
|9
|13-32
|19
|10.Звезда
|21
|4
|6
|11
|13-31
|18
|11.Черноморец
|21
|3
|9
|9
|15-34
|18
|12.Сталь
|21
|3
|6
|12
|15-31
|15
И - игры, В - выигрыши, Н - ничьи, П - поражения, М - мячи, О - очки.
Матч ФК "Мариуполь" - "Динамо" не сыгран в определенные календарем сроки, потому "Динамо" засчитано техническое поражение 0:3, а "Мариуполю" - техническая победа 3:0 и три очка.
Снова борьбу за титул сильнейшей команды Украины ведут донецкий Шахтер и столичное Динамо. Есть ли третий клуб, который составит конкуренцию двум сильнейшим украинским командам?
Украинская профессиональная лига (УПЛ) обнародовала формат и план-календарь чемпионата Украины на сезон 2017/18 годов. Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Итак, формат чемпионата Украины на следующий сезон имеет следующий вид:
- количество команд – 12;
- количество туров – 32 плюс матчи плей-офф в Группе 2;
- общее количество матчей – 192 плюс матчи плей-офф в Группе 2.
Система розыгрыша Чемпионата Украины-2017/18:
- Чемпионат проходит в два этапа;
- I этап: 2 круга – 22 тура – 132 матча;
- II этап: 2 круга – 10 туров – 30 матчей в каждой Группе плюс матчи плей-офф в Группе 2;
- по итогам I этапа формируются две группы по 6 команд;
- Группа 1: места с 1-го по 6-е, определяется чемпион УПЛ плюс команды, которые примут участие в Лиге чемпионов и Лиге Европы УЕФА;
- Группа 2: места с 7-го по 12-е, определяются команды, которые покидают УПЛ;
- команда, занявшая 12-е место, напрямую вылетает из УПЛ;
- команда, которая заняла 11-е место, играет два матча плей-офф с командой, которая заняла 2-е место в чемпионате Первой лиги ПФЛ, причем первый матч плей-офф проводится на поле команды ПФЛ;
- команда, которая заняла 10-е место, играет два матча плей-офф с командой, которая заняла 3-е место в чемпионате Первой лиги ПФЛ, причем первый матч плей-офф проводится на поле команды ПФЛ;
- очки, добытые на I этапе Чемпионата, сохраняются.
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