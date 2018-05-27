Вот и пришли выходные, на которых сегодня, 27 мая состоится ежегодный День Киева. "Страна" приготовила список мероприятий, которые можно посетить в этот уик-энд.

День Киева

Праздничные мероприятия на Софийской площади. Организаторы фестиваля обещают четыре дня танца, музыки и цветов. 26 мая прошел день танго, 27 мая – день вальса, а 28 мая – день украинского танца. Перед зрителями будут выступать талантливые хореографические коллективы.

Праздничное шествие. 27 мая в 17:00 от парка Тараса Шевченко до Софийской площади стартует театрализованное праздничное шествие в вышиванках и других национальных нарядах, которое будет сопровождаться музыкой от украинских музыкантов и закончится массовым исполнением гимна Киева. После шествия на Софийской площади киевлян ждет концертная программа и определение лучшей вышиванки.

Международный фестиваль искусств Anne de Kiev Fest. Уже в четвертый раз, в канун Дня Киева, Украина прославляет легендарную женщину, княжну, королеву Франции – Анну, дочь Ярослава Мудрого. В программе фестиваля, который пройдет 26-28 мая на Львовской площади, такие события:

Премьера в Украине знаменитого французского сорта роз Anne de Kiev с высадкой первых ста кустов.

Презентация сквера Франкофонии. На центральном сквере Львовской площади будет символично заложены три клумбы: бельгийскую, французскую и швейцарскую. Высадка цветов будет сопровождаться театрализованным шоу.

Презентация уникального парфюма от парфюмерного гуру Украины Богдана Зубченко Anne de Kiev.

Сборный концерт всех киевских французских школ.

Киевская премьера спектакля Львовского Национального академического украинского драматического театра им. Марии Заньковецкой – Ярославна - королева Франции.

Оперный концерт Четыре королевы, опера Анна Ярославна и фильм Ярослав Мудрый.

День Киева в парке Победа. На выходных здесь жителей столицы ожидают концертная программа, танцевальные соревнования, мастер-классы по сальсе, латине, фламенко, восточным танцам, школы боевого гопака и многие другие развлечения.

Фестиваль "Песня над Днепром". В рамках проведения Дня Киева на Певческом Поле 28 мая пройдет Фестиваль хорового искусства. В фестивале будут участвовать профессиональные и любительские коллективы хорового искусства. В этом году ожидается выступление более 30 коллективов со всей страны.

Также в рамках фестиваля пройдет выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства. Концерт завершится выступлением Национального заслуженного академического народного хора Украины им. Григория Веревки.

Фестиваль культуры народов Подола. На Контрактовой площади на выходных киевляне познакомятся с историей народов Подола, попробуют блюда национальной кухни, примут участие в конкурсах, викторинах, мастер-классах. Также гостей ожидает ярмарка и культурно-художественная программа. В рамках события пройдет большой концерт представителей национальных диаспор Киева "Этнический веночек". Изюминкой кулинарной программы станут традиционные греческие блюда.

Фестиваль KyivWeekendFest. 27 мая на территории Киевской крепости пройдет семейный праздник ко Дню Киева. Там будут работать детская и арт-зоны, зона флеш-мобов и несколько концертных площадок. Организаторы фестиваля обещают мастер-классы по народным ремеслам (гончарство, кузнечное дело, лозоплетение, вышивки, валяние, роспись керамических колокольчиков); настоящие казацкие развлечения; детские мастер-классы и анимации; квесты и конкурсы для детей и взрослых; показы украинской этно-моды; выступления солистов, фольклорных коллективов, этно-рок групп.

Фестивали

Всеукраинский Фестиваль мороженого. 27 и 28 мая в Украинском доме ЛУЧШУЮ продукцию в широком ассортименте предложат самые известные отечественные производители мороженого в Украине.

В программе фестиваля концертная шоу-программа, развлечения с участием аниматоров и мультипликационных героев, забавы, беспроигрышные лотереи, конкурсы с мыльными пузырями, раскрашивание аквагримом или тату, викторины, игровые конкурсы для детей с награждением победителей лучшими образцами мороженого.

День независимости Грузии в Украине. Все киевляне и гости столицы смогут познакомиться с культурой Грузии. Фуд-корты лучших украинских и грузинских ресторанов, дегустация чачи и восхитительных вин, тематические мастер-классы по приготовлению блюд и традиционным народным промыслам.

Кроме того на сцене выступит электро-фолк бэнд Kahaberi & Khanums, который сочетает национальный музыкальный фольклор и мелодичность с современной танцевальной музыкой, а также вокальный квартет Qartuli xmebi. Также выступит представительница Грузии на конкурсе Евровидение-2017 Тако Гачечиладзе. Праздник начнется на Певческом поле 27 мая в 11.00 и продлится до позднего вечера.

Фестиваль RADIODAY. В программе – выступления звезд шоу-бизнеса, молодых групп и нишевых артистов. Вход на фестиваль свободный, а само мероприятие состоится в субботу, 27 мая, с 14:00 до 23:00. Помимо фудкортов, развлекательных зон и обновленной сцены, гостей ожидают выступления Kristyen&Underhill, Miss Monique, а также – Pianoboy в 20:00.

Выставки, кино

Кино в сквере Небесной сотни. "Украинские шерифы" - документальный фильм, снятый Романом Бондарчуком. В съемках принимали участие Украина, Латвия и Германия. Мировая премьера ленты состоялась 20 ноября 2015 на Амстердамском международном документальном кинофестивале, где получила Специальный приз жюри, а в Украине - 26 марта 2016 на кинофестивале Docudays UA. Фильм рассказывает о жителях села Старой Збурьевки Херсонской области, в частности о двух мужчинах, которые взяли на себя функции охраны общественного порядка. Начало показа 27 мая в 20:00.

Мопсо-тусовка. Это событие для всех мопсов и их хозяев, ведь тут можно обсудить своих любимцев и узнать полезную информацию о них. Мопсо-тусовка пройдет в рамках Кураж Базара. В программе: эстафета для мопсиков, подарки, фото-сет со всеми участниками тусовки. Пройдет 28 мая на платформе "Арт-завод", начало в 13:00. Вход 50 грн.

Барахолка Кураж Night Market. Вечеринка и маркет одновременно пройдет 26-28 мая на платформе "Арт-завод". Помимо шопинга, можно будет потанцевать и познакомиться с Индией. Вход 50-70 грн.

Концерты и вечеринки

Концерт группы O.Torvald. Представители Украины на конкурсе Евровидение 2017 группа O.Torvald приглашает на концерт 27 мая в клубе Sentrum. Музыканты готовят особую программу "По вашим письмам". На концерте прозвучат только хиты, которые хотят услышать поклонники. Билеты от 340 грн.

Джаз в саду. Майским вечером в ботаническом саду им. Гришко большой джазовый оркестр сыграет для вас музыку: от эпохи свинга до свободных 70-х. В этот вечер будет играть биг-бэнд Национального Президентского оркестра Украины. Цена 300 грн.

Вечеринка на пластинках. Вечер субботы надо проводить с коктейлями и танцами, поэтому 27 мая с 18:00 в Old Fashioned Bar вас ждет вечеринка. За музыку будут отвечать DJ Karin Melnychenko и DJ Ekspert и ставить фанк, ритм-н-блюз и соул.

Гастрономический пикник "Все.Свои". 27-28 мая на Десятинной, 12 пройдет весенний пикник. Все, что нужно для этого, от еды до посуды, предложат лучшие украинские производители.Вход свободный.

Ранее "Страна" рассказывала, будет ли в этом году салют на День Киева.

Также мы сообщали о том, что в Киеве на Софиевской площади начались дни танцев и музыки.