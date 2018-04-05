Начиная с Чистого четверга, Страстную пятницу, а также в субботу православные будут печь пасхальные куличи – главное блюдо Пасхи 2018.

По такому случаю мы подготовили оригинальные рецепты куличей – с цукатами, вишней, клюквой, миндалем и другие. Нельзя пройти мимо и уже полюбившихся творожных куличей, куличей-кексов, а также куличей в мультиварке. В помощь хозяйкам мы публикуем рецепты с фото, видео и пошаговыми инструкциями.

История пасхального кулича

Кулич или паска является одним из основных артибутов пасхального стола. В жизнеописаниях Иисуса Христа не раз упоминаются его трапезы с учениками. По легенде, после распятия Иисуса его соратники во время трапезы оставляли его место свободным, туда клали хлеб. Это символизировало воскрешение Христа и его незримое присутствие за столом.

Отсюда и пошла традиция печь специальный пасхальный хлеб и освящать его в церкви. Кроме того, паски берут с собой на кладбище в поминальные дни после Пасхи. На кусочках кулича в народе гадали, раскладывали их в поле для хорошего урожая. По тому, какой получился кулич у хозяйки, определялось, удачным ли будет весь дальнейший год - хорошо ли поднялось тесто, пропекся ли кулич, не растрескалась ли корка.

Интересно, что куличи появились еще до прихода в Киевскую Русь христианства. Язычники весной пекли специальный хлеб, чтобы принести его в жертву земле ради плодородия. Это делалось перед посевными работами. Этот хлеб пекся из кислого, заквашенного теста. Остатки его после проведения обрядов использовались в гаданиях на урожай и приплод скота.

Советы по приготовлению куличей и пасок

Мука для кулича должна быть идеально сухой, перед замешиванием теста ее нужно просеять через сито.

При замешивании теста важно следить за его консистенцией. Если тесто будет слишком жидким, то выпечка расплывется и не поднимется. Если же оно будет слишком густым, то кулич получится тяжелым и быстро засохнет.

Куличи должны подойти трижды - в опаре, когда добавлена сдоба, и когда кулич уже в форме. Пока тесто поднимается, не допускайте сквозняков, хлопания дверями, громкого шума.

Если в духовке кулич начал пригорать, накройте его бумагой для выпекания или фольгой.

Готовый кулич при разрезании не должен приставать к ножу - обратное означает, что его не допекли.

Остужать выпеченные паски советуют, положив формы с ними на бок.

Творожный кулич

Ингредиенты:

• Творог - 1 кг,

• масло сливочное - 100 г,

• сгущеное молоко – 2 банки,

• курага - 500 г,

• миндаль - 250 г,

• корица молотая - 1 щепотка.

Пошаговое приготовление творожного кулича:

1. Варим банки со сгущенкой 1,5 часа. Замачиваем курагу и отдельно миндаль в кипятке на 5 мин. Миндаль вынуть, очистить от кожицы и подсушить на сухой сковороде.

2. Творог размять блендером или протереть через сито. Добавить размягченное масло и вареную сгущенку и еще раз хорошенько размешать, тем же блендером.

3. Миндаль мелко порубить, курагу порезать узкими полосками и всё добавить в творожную массу.

4. Подготовить форму (или формы). Стенки формы устилаем марлей и укладываем туда творожную массу. Плотно, даже уминаем. Марли должно быть много, чтобы она свисала по бокам, чтобы этими краями можно было укрыть пасху сверху. Поставить гнет - это может быть банка с водой той же ширины, что и форма. И на двое суток ставим в холодильник.

5. Готовую пасху аккуратно опрокидываем из формы на блюдо. Здесь очень хорошо помогает марля - потянул за края, и готово. Посыпаем сверху корицей. Украшаем.

Пасха с цукатами

Ингредиенты:

• мука - 700-800 г,

• молоко - 350 мл,

• масло сливочное - 300 г,

• масло растительное - 100 мл,

• яйца - 5 шт + 1 желток,

• дрожжи свежие - 50 г (или 25 г свежих дрожжей + длительное время для подъема теста в холодильнике),

• сахар - 300-400 г (1,5-2 стакана),

• ванильный сахар - 15 г (1 столовая ложка),

• соль (крупная или средняя) - 1 чайная ложка,

• цукаты - 150 г,

• изюм (темный) - 150 г

• Цукаты или мармелад для украшения

для белковой глазури

• яичный белок - 1 шт,

• сахарная пудра - 200-250 г (или сколько потребуется),

• сок лимона - 1 столовая ложка

Приготовление пасхи с цукатами:

Источник видео: "Готовим дома", YouTube.

Кулич-кекс

Ингредиенты:

• Молоко - 400 мл,

• Йогурт натуральный - 100 г,

• Сухие дрожжи - 10 г,

• Мука пшеничная - 1-1,3 кг,

• Яйца - 6 шт.,

• Сливочное масло - 200 г,

• Сахар - 200 г,

• Изюм - 200 г,

• Ванильный сахар - 1 пакетик,

• Конфеты коньячные - 5 шт.

Пошаговое приготовление кулича-кекса:

1. Молоко подогреть, растворить в нем дрожжи и немного сахара, ложку муки. Через минут 10 добавить йогурт, половину муки, хорошо размешать. Поставить в теплое место. Накрыть полотенцем. Опара должна увеличиться вдвое (на это потребуется около 30 минут).

2. Отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром, конфетами (размять) и ванильным сахаром. Белки взбить со щепоткой соли в пену.

3. В подошедшую опару добавить желтки, перемешать. Следом добавить размягченное масло, перемешать. Добавить белки, перемешать. Добавить оставшуюся муку.

4. Тесто для куличей пасхальных необходимо хорошо вымесить, оно не должно быть сильно крутым. Снова поставить тесто в теплое место. Дать тесту хорошо подняться (на это потребуется 50-60 минут).

5. Изюм замочить в теплой воде на 10-15 минут, затем всю воду слить. В подошедшее тесто добавить изюм, перемешать. Выложить тесто в смазанные формы.

6. Поставить в разогретую до 100 градусов духовку, выпекать куличи пасхальные 10 минут.

7. Затем температуру увеличить до 180 градусов, выпекать до готовности.

8. Чтобы проверить готовность кекса, проткните его спичкой (или зубочисткой), если она сухая – пасхальный кекс готов.

Пасхальный кулич от Аллы Ковальчук

Источник видео: "Все буде смачно", YouTube

Пасха с миндалем и изюмом

Источник видео: edimdoma.ru

Кулич в мультиварке

Ингредиенты:

• яйца – 3 шт,

• молоко – неполный стакан (200 мл.),

• сахар – неполный стакан или 200 г,

• мука (только высший сорт) – 4.5 стакана,

• сливочное масло – 150 г (можно заменить маргарином),

• сырые дрожжи – 40 г или 1 пакетик сухих (11 г),

• изюм — по вкусу, но не более 100 г,

• мелкая соль – щепотка,

• ванильный сахар или порошок ванилина – по вкусу.

Для глазури:

• яйцо – 1 шт.,

• сахарная пудра – 100 г,

• кондитерская посыпка.

Пошаговое приготовление пасхального кулича в мультиварке:

1. Сначала нужно замочить в теплой воде изюм и оставить на час. Когда изюм промоется, его можно будет добавить в тесто. Но об этом чуть позже.

2. Пока нагреваем молоко до температуры не выше 40. Нам нужно теплое молоко, чтобы в нем можно было растворить дрожжи. Кладем в молоко дрожжи, перемешиваем и пока оставляем.

3. Следующий ингредиент – это сахар. Нужно взвесить 200 г, насыпаем в молоко с дрожжами всего 2 ст.л., перемешиваем.

4. Убираем миску с молоком, сахаром и дрожжами в теплое место.

5. Через некоторое время (тут все зависит от температуры в помещении и качества дрожжей), нужно следить за опарой, как только начнут появляться пузырьки, смесь станет пузырчатой и "зашевелится", можно приступить к замешиванию теста.

6. Выливаем опару в просторную миску. В отдельной емкости взбиваем с сахаром 3 белка и аккуратно примешиваем получившуюся густую пену к опаре.

7. Теперь нужно просеять муку и так же, аккуратно, небольшими порциями ввести ее в смесь.

8. Перемешиваем тесто и оставляем на 20 минут (если вы пользуетесь сухими дрожжами) и на 1 час, если у вас сырые дрожжи.

9. Спустя указанное время нужно добавить в смесь еще 1 стакан просеянной муки и хорошенько вымесить тесто. Не ленимся, так как от того, насколько качественно была проделана эта часть работы, зависит конечный результат.

10. Теперь нужно взять сливочное масло и растереть его с желтками. Если масло мягкое, то перемешать ингредиенты не трудно, а вот если масло только-только из холодильника (или морозилки), тогда нужно натереть его на мелкой терке, а потом перемешать с желтками и сахаром. Должна получиться однородная масса.

11. Смесь добавляем в наше тесто, а также кладем щепотку мелкой соли и ванилин (или сахар).

12. Просеиваем через сито оставшуюся муку и тоже добавляем в наше тесто. Муки может потребоваться чуть больше или даже меньше, поэтому сразу всю муку не высыпаем, оставляем в запасе половину стакана муки.

13. Приступаем к замешиванию теста, это очень важный и ответственный момент – нужно вымесить тесто так, чтобы оно стало эластичным и не прилипало к рукам. Весь процесс займет 15 минут, так что придется постараться. Не забываем положить в тесто изюм (сливаем всю воду, изюм кладем на бумажное полотенце, чтобы избавиться от влаги, потом обваливаем в муке).

14. Тесто готово, теперь нужно смазать чашу мультиварки мягким сливочным маслом или растительным (только без запаха) и выкладываем сразу же в мультиварку наше тесто.

15. Устанавливаем программу "Подогрев", дожидаемся, когда тесто начнет подниматься.

16. Теперь переключаем мультиварку в режим "Выпечка", время установится автоматически – 45 минут. Этого недостаточно, поэтому, как только вы услышите сигнал, сработает таймер и мультиварка отключится, необходимо еще раз включить программу "Выпечка" на 45 минут.

17. После сигнала можно открыть крышку мультиварки и полюбоваться своей работой – пасхальный кулич в мультиварке получится красивым и пышным.

18. Очень осторожно извлеките из чаши прибора готовый кулич и положите его на плоское блюдо.

19. Пока кулич остывает, займемся приготовлением глазури. Нам понадобится только белок, добавим к нему сахарную пудру, хорошенько перемешаем. Теперь нужно взбить белок с пудрой в крепкую белую пену. Это лучше всего сделать при помощи миксера.

20. Наш кулич немного остыл и можно обмазать верхушку только что приготовленной глазурью. Покрываем весь верх и немного "залезаем" на бока. Если вы хорошенько постарались и взбили белок с пудрой как следует, то глазурь должна получиться упругой и не растекаться.

21. С этой работой мы справились, осталась не менее интересная работа – украсить верх пасхального кулича, приготовленного в мультиварке, кондитерской посыпкой. Эту часть работы можно доверить самым маленьким членам семьи.

22. Все, пасхальный кулич в мультиварке готов.