Президент Джо Байден 20 августа назначил участников делегации, которая отправится в Киев для участия в саммите "Крымской платформы" и мероприятиях, посвященных 30-й годовщине независимости.

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Делегацию возглавит министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм. Членами президентской делегации выбраны:

временная поверенная в посольстве США в Киеве Кристина Квин;

старший советник министра энергетики по международным делам Эндрю Лайт.

Напомним, в самом конце июля стало известно, что на саммит приедет бывший кандидат на выдвижение в президенты от демократов, министр транспорта США и открытый гей Пит Буттиджич. "Страна" анализировала, почему США отправляют на "Крымскую платформу" именно этого чиновника, который не имеет прямого отношения ко внешней политике.

Однако за три дня до саммита пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что США поменяют своего представителя на саммите "Крымской платформы". Причины такой замены ни в Киеве, ни в Вашингтоне никто не объяснил.