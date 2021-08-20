Журналист и главред PavlovskyNews Андрей Павловский про введённые СНБО санкции против "Страны" и главреда Игоря Гужвы.

"Я возмущён этим решением. Мне кажется, что власть не имеет право так поступать. Одно дело, когда они с помощью СНБО убирают своих политических оппонентов - у них идёт политическая война, они применяют разные методы. Но когда СНБО начинает влиять на те ресурсы, которые не подлежат лицензированию и не должны спрашивать разрешения у власти, как им работать, которые читают миллионы людей - это ведёт к полной зачистке информационного поля. Будут разрешать работать только тем изданиям, которые будут освещать события в стране не так жестко. "Страна" это всегда делает жестко, но это интересно и всегда нравилось зрителям и читателям.

Если у власти были какие-то претензии к Гужве - для этого есть законодательная процедура, юристы и это должно было доказываться в судах, а не как сейчас в любой момент могут отключить сайт. Люди вкладывали много сил, денег, времени и формировали целые команды и проекты, поэтому история дико страшная".

Сегодня, 20 августа, состоялось заседание СНБО, по результатам которого традиционно к СМИ вышел секретарь Алексей Данилова.

Среди прочего, Совбез ввел санкции против Игоря Гужвы и издателей "Страны". Все подробности, реакция, комментарии лидеров мнений - в нашем обновляемом материале.

Сам же Гужва назвал решение беспредельным и основанным на неозвученных "данных СБУ". Также он заверил, что "Страна" продолжит свою работу.

"Санкции СНБО против нас - это беспредельное решение. Основание - некие "данные СБУ". О которых, как водится, никто не скажет. Но это и оценка нашей работы. Нас боятся. Значит мы все делаем правильно. Следствием этих санкций будет попытка в ближайшее время заблокировать наш сайт. Но мы продолжим работу. Скоро скажем как. Ничего. При Порошенко меня в тюрьму сажали. При Зеленском сайт блокируют. Но ушел Порошенко. Уйдет и Зеленский. А "Страна" останется. Спасибо всем тем, кто нас поддерживает!" - написал в соцсети Игорь Гужва.