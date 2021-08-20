В пятницу, 20 августа, сотрудники САП и НАБ Украины произвели задержание члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей во время получения взятки.

Об этом сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры на своей странице в Facebook.

По данным пресс-центра, сегодня был задержан один из ныне действующих членов КРАИЛ (Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей - Ред.). Его разоблачили в ходе получения неправомерной выгоды в размере 90 тысяч долларов.

"Чиновник требовал деньги за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса", - рассказывают в пресс-центре.

В частности, для разоблачения преступной схемы НАБУ по согласованию с САП разработало и осуществило комплекс негласных следственных (розыскных) действий с участием детективов "под прикрытием".

В данный момент следственные действия все еще продолжаются.

Скриншот: facebook.com/sap.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что САП просит Интерпол объявить экс-главу Приватбанка Дубилета в международный розыск. Ему сообщено о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах, а также в служебном подлоге.

Также напомним, что НАБУ расследует причастность СБУ к похищению Чауса. Что касается дела по обвинению Чауса во взяточничестве, Сытник надеется, что сторона защиты быстро ознакомится с материалами, и в ближайшее время его направят в суд.