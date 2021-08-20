Политтехнолог Дмитрий Раимов назвал введение санкций против "Страны" проявлением авторитарности режима Зеленского:

"Действия президента не вкладываются в политологическую логику, которой следовало бы руководствоваться в демократическом государстве. Мы наблюдаем классическое движение к авторитарности: "Я должен управлять всем, а любые действия, которые мне мешают, нужно предать цензуре и запретить". Это чисто авторитарный подход к управлению государством.

Президент ведёт себя инфантильно, по-детски: мол, я закрою все, что мне не нравится.

Почему именно эти люди и почему именно это СМИ? Это звенья одной цепи. Президент и его окружение уверены, что причина его низкого рейтинга - не отвратительная работа, не падение экономики - а критичные журналисты.

Журналисты, существующие за американские гранты, как считают у президента, "наши друзья", так как они не занимаются резонансными расследованиями. А такие сайты, как "Страна", считаются враждебными, существующими за иностранные деньги, и их нужно уничтожать. Медиа считают заговорщиками и первопричиной падения рейтинга Зеленского".

Сегодня, 20 августа, состоялось заседание СНБО, по результатам которого традиционно к СМИ вышел секретарь Алексей Данилова.

Среди прочего, Совбез ввел санкции против Игоря Гужвы и издателей "Страны". Все подробности, реакция, комментарии лидеров мнений - в нашем обновляемом материале.

Сам же Гужва назвал решение беспредельным и основанным на неозвученных "данных СБУ". Также он сказал, что "Страна" продолжит свою работу.

"Санкции СНБО против нас - это беспредельное решение. Основание - некие "данные СБУ". О которых, как водится, никто не скажет. Но это и оценка нашей работы. Нас боятся. Значит мы все делаем правильно. Следствием этих санкций будет попытка в ближайшее время заблокировать наш сайт. Но мы продолжим работу. Скоро скажем как. Ничего. При Порошенко меня в тюрьму сажали. При Зеленском сайт блокируют. Но ушел Порошенко. Уйдет и Зеленский. А "Страна" останется. Спасибо всем тем, кто нас поддерживает!", - написал в соцсети Игорь Гужва.