Политолог Михаил Погребинский назвал санкции, которые СНБО ввел против Игоря Гужвы, "Страны" и компаний-издателей, вызывающим нарушением свободы слова и зачисткой всех, неугодных власти.

"Поздравляю вас с высокой честью быть врагом власти. Это решение СНБО - вызывающее нарушение свободы слова, прав журналистов. Это настолько удивительный факт, что им все равно, что об этом подумают в Брюсселе, Вашингтоне. Они хотят закрыть издание, которое никого не оскорбляет, не издевается над властными политиками, всегда придерживается баланса мнений.

То есть, идет полная зачистка всех, кто не заглядывает им в рот. Может, и я на очереди? Но какую угрозу несет сайт? Я хотел бы понимать, какие претензии они предъявляют "Стране", в чем санкции, какими словами описаны ваши грехи. "Страну" с такой колоссальной аудиторией, читают люди, которые знают, что такое VPN. То есть, люди смогут читать вас, даже если издание заблокируют. Раз так, то что они будут делать дальше? Надеюсь, что не дойдет до того, что они начнут разбираться персонально с журналистами, персонально с политологами, которые критикуют беззаконие? Вот в такой замечательной стране мы живем", - заявил Погребинский.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны на заседании 20 августа ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что введены санкции против директора предприятия Любови Лукашиной, а также ООО "Ласмак" и ООО "Маджери" (компании-издатели "Страны").

Ранее "Страна" писала о том, что ведущий телеканала "Наш" назвал санкции СНБО против "Страны" попыткой подчинить журналистов власти.

Также мы сообщали, что главред "Страны" Гужва назвал введение СНБО санкций против него и издания "оценкой нашей работы".