Олеся Медведева от лица всех журналистов "Страны" обратилась к читателям по поводу введения Советом национальной безопасности и обороны персональных санкций против главного редактора издания Игоря Гужвы.

Олеся напомнила, что во времена Петра Порошенко на Игоря Гужву за его профессиональную деятельность было заведено несколько фиктивных уголовных дел. Журналиста бросали в тюрьму, но ему удалось выехать в Австрию, власти которой предоставили ему политическое убежище. Действия властей Австрии подтвердили, что преследования Гужвы в Украине - это политический заказ.

То, что произошло 20 августа - такой же политический заказ и полный правовой беспредел. Санкции СНБО не только ограничивают свободу слова, но попирают все законы Украины, включая основной - Конституцию.

В обращении Олеся приводит свою оценку, зачем власть хочет заставить замолчать "Страну".

Ранее "Страна" приводила реакцию на санкции главы Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко.

Санкции прокомментировали многие другие журналисты, в том числе главный редактор агентства "Украинские новости" Денис Иванеско.