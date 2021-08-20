"Страна" связалась с главой политической партии "Слуга народа" Александром Корниенко, чтобы узнать, как он относится к санкциям, введёнными СНБО против издания Игоря Гужвы. Вместо этого, Корниенко отказался комментировать и сбросил трубку.

"Не готов это комментировать, до свидания", - заявил он.

Сегодня, 20 августа, состоялось заседание СНБО, по результатам которого традиционно к СМИ вышел секретарь Алексей Данилова.

Среди прочего, Совбез ввел санкции против Игоря Гужвы и издателей "Страны". Все подробности, реакция, комментарии лидеров мнений - в нашем обновляемом материале.

Сам же Гужва назвал решение беспредельным и основанным на не озвученных "данных СБУ". Также он заверил, что "Страна" продолжит свою работу.

"Санкции СНБО против нас - это беспредельное решение. Основание - некие "данные СБУ". О которых, как водится, никто не скажет. Но это и оценка нашей работы. Нас боятся. Значит мы все делаем правильно. Следствием этих санкций будет попытка в ближайшее время заблокировать наш сайт. Но мы продолжим работу. Скоро скажем как. Ничего. При Порошенко меня в тюрьму сажали. При Зеленском сайт блокируют. Но ушел Порошенко. Уйдет и Зеленский. А "Страна" останется. Спасибо всем тем, кто нас поддерживает!", - написал в соцсети Игорь Гужва.

Ранее "Страна" приводила мнения по поводу санкций других журналистов. Например, о них высказался телеведущий Василий Апасов.

Также действия СНБО прокомментировал его коллега Артем Никифоров.