В руководстве Национальной полиции произошли кадровые перестановки. На должность первого заместителя руководителя ведомства и начальником криминальной полиции назначен генерал полиции третьего ранга Михаил Кузнецов. Также нового руководителя получил Департамент стратегических расследований (ДСР). Им стал полковник полиции Валентин Копаев. Эти назначения были сделаны в последний рабочий день недели, 20 августа, сообщается на сайте МВД.

Известно, что генерал Кузнецов проработал в системе МВД более 20 лет. До этого он руководил Департаментом оперативно-технических мероприятий Нацполиции. Также он участник АТО на Донбассе, получил статус участника боевых действий. В его компетенцию входила организация работы постов радиоконтроля на территории Донецкой, Луганской областей, а также расстановка сил и средств сводных отрядов подразделений оперативно-технических мероприятий в районе проведения АТО.

Валентин Копаев ранее занимал пост главы управления Департамента оперативно-технических мероприятий Национальной полиции Украины.

Ранее "Страна" писала о том, что главой Нацполиции Харьковской области стал начальник экспертного центра при МВД.

Также мы сообщали, что глава Нацполиции в Одесской области Бех ушел в отставку.