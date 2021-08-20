Заместитель главы Администрации российского президента Дмитрий Козак прокомментировал недавние слова Владимира Зеленского о необходимости прямых переговоров с Владимиром Путиным. Козак сказал, что Украина не делала никаких конкретных предложений о подготовке и повестке встречи. И расценил заявление Зеленского как имитацию политической активности.

Комментарий Козака приводит ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что реальной подготовки ко встрече не ведется, а Киев не предлагал ни тем переговоров, ни проектов договоренностей.

По словам Козака, со стороны Украины пока есть лишь "аморфные разговоры" о необходимости обговорить доверие и безопасность в Европе.

"При чем здесь Европа? Тогда надо всю Европу приглашать на переговоры", - недоумевает Козак.

Также представитель Путина затронул вопрос переговоров в Нормандском формате и заверил, что Россия готова встретиться в любое время, "был бы предмет для переговоров и понимание их целей". Он добавил, что во время переговоров Владимира Путина и Ангелы Меркель предложил начать эти встречи с понедельника. Но партнеры хотят сделать это в сентябре.

Кроме того, Козак акцентировал внимание на отсутствие четкой позиции у ФРГ и Франции по поводу выполнения Минских соглашений и призвал выбрать такую позицию. При этом он отметил, что призыв не относится к Украине, которую "уже нет смысла призывать".

"Отсутствие позиции стимулирует безответственное поведение Украины на переговорах. Мы можем еще десять лет переговариваться", - резюмировал Козак.

Как писала "Страна", на встрече с Меркель Путин попросил канцлера повлиять на выполнение Украиной Минских соглашений.

Также президент РФ заявил, что принятие Киевом закона о переходном периоде будет означать его выход из Минских соглашений.