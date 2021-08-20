В праздничные выходные над Украиной обоснуется поле повышенного давления, которое подарит нам почти безоблачное небо, солнечную погоду и комфортную температуру воздуха. Только в сам День независимости, 24 августа, в западных и местами в северных областях пройдут кратковременные дожди и станет прохладнее. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В субботу, 21 августа, в восточных и западных регионах, а также в Сумской, Полтавской, Днепропетровской и Запорожской областях днем ​​местами кратковременные дожди и грозы. На востоке страны местами шквалы 15-20 м/с. 22 и 23 августа в Украине без осадков.

Температура воздуха ночью +9-15 градусов, на побережье море и на востоке страны до +19 . В дневные часы +22-28.

24 августа днем ​​в западных и местами в северных областях ожидаются кратковременные дожди и грозы. На остальной территории без осадков. Температура воздуха ночью +10-16, на побережье морей +17-19. Днем +21-27, на юге и востоке страны до +29 градусов, в Волынской и Ровенской областях +15-20.

В Киеве и области в субботу без осадков. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +14-16 градусов, а днем ​​+25-27.

22 и 23 августа также осадков не ожидается. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Температура воздуха ночью +12-14 градусов, днем ​​+23-25.

24 августа без осадков, лишь вечером прогнозируют кратковременные дождь, грозу. Температура воздуха ночью +13-15, днем +24-26.



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