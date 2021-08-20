На въезде в Киев со стороны Борисполя, возле стелы "Киев", собрались сотни прихожан УПЦ. Верующие требуют встречи со Вселенским патриархом Варфоломеем, который прибудет в Украину на празднование 30-летия провозглашения независимости.

Об этом передает корреспондент "Страны"

Прихожане УПЦ хотят встретиться с патриархом, чтобы тот ответил на их вопросы. Люди стоят у дороги, пока по ней в сторону аэропорта "Борисполь" едет кортеж встречать Варфоломея.

Верующие считают, что именно действия патриарха Варфоломея привели к дискриминации УПЦ, рейдерским нападениям на их храмы и созданию анти-церковных законопроектов, нарушающих Конституцию Украины и права православных граждан.

Также у трассы стоят очень много правоохранителей.

Ранее "Страна" сообщала о намерении тысяч прихожан УПЦ прийти завтра к Верховной Раде, куда пожалует Варфоломей. Верующие хотят потребовать от него покаяния за Томос.

А на днях мы приводили обращение к патриарху украинских ученых, журналистов и спортсменов с призывом к Варфоломею не приезжать на День независимости в Киев.