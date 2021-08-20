Глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко прокомментировал введение санкций против "Страны" Советом национальной безопасности и обороны.

Журналист оценил действя СНБО как политическое решение, ничего общего не имеющее с законностью.

"Политическим решением запрещается интернет-медиа, которое осуществляет независимую от власти редакционную политику и известное резонансными политическими разоблачениями. Категорически следует поддерживать введение санкций к сотрудникам российских спецслужб, но внесудебное блокирование оппозиционных СМИ, работающих в украинском правовом поле, - это отказ от законодательных гарантий независимости прессы от власти", - считает Томиленко.

Также он указал на безосновательность санкций.

"В СБУ и правоохранительных структурах широкий арсенал полномочий проводить расследование деятельности журналистов и СМИ, реагировать га угрозы информбезопасности. Но эффективная защита информационной безопасности подкрепляется официальными обвинениями, экспертизами, подозрениями и судебными процессами и решениями. Без таких аргументов санкции к СМИ - это история о контроле над медиапространством и борьба с каналом критической информации", - сказал глава НСЖУ.

Ранее "Страна" приводила мнения по поводу санкций других журналистов. Например, о них высказался телеведущий Василий Апасов.

Также действия СНБО прокомментировал его коллега Артем Никифоров.