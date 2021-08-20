Главный редактор агентства "Украинские новости" Денис Иванеско отреагировал на санкции, введенные 20 августа против "Страны" Советом национальной безопасности и обороны.

Иванеско назвал ограничительные меры цензурой, за которую ответственен лично Владимир Зеленский.

"Ввести санкции против главреда главного оппозиционного издания Гужвы - это цензура. И ввел ее лично Зеленский. Без доказательств, суда, права на защиту. Прям как в НАТО и ЕС. Зеленский закрывает рот неугодным. Причина очевидна: он боится правды. Но санкции ему не помогут. Да, быстро Зеленский превратился из комика в мелкодиктатора", - отметил журналист.

Действия СНБО прокомментировали многие известные украинцы. Ранее "Страна" приводила мнение по поводу санкций народного депутата от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Ильи Кивы.

Также о санкциях высказался известный журналист и телеведущий Василий Апасов.

Вслед за Иванеско цензурой назвал принятые властями меры и адвокат Ростислав Кравец. Юрист добавил, что СНБО уже бавно действует вне закона и игнорирует даже Конституцию.