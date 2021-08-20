На введение санкций против главного редактора "Страны", издания и компаний-издателей отреагировал журналист и телеведущий Василий Апасов.

"Ситуация очень странная. В целом отношение к этому негативное, потому что есть достаточно вариантов воздействия на незаконные действия внутри государства через правоохранительные органы. Для чего по отношению к изданию, которое по мнению СБУ или каких-то чиновников ведет себя якобы незаконно и к ним применяют санкции СНБО - для меня это большая тайна. То есть, почему в очередной раз подгоняются суды - не знаю. Это воздействие на СМИ, на окружение и на коллектив. В частности, потому что для молодых сотрудников - это трудно, страшно и непонятно. Слово "санкции" для них звучит ужасно. А потом наверняка найдется кто-то, кто скажет: "Зачем ты сидишь в издании под санкциями? Ты же можешь идти в наше, мы не санкционные, мы все хорошие". Это метод воздействия. Почему идут именно таким путем - ни один чиновник не сможет дать на это ответ", - высказал свое мнение Апасов.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны на заседании 20 августа ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что введены санкции против директора предприятия Любови Лукашиной, а также ООО "Ласмак" и ООО "Маджери" (компании-издатели "Страны").

Ранее "Страна" писала о том, что ведущий телеканала "Наш" назвал санкции СНБО против "Страны" попыткой подчинить журналистов власти.

Также мы сообщали, что главред "Страны" Гужва назвал введение СНБО санкций против него и издания "оценкой нашей работы".