Украинская Центральная избирательная комиссия заявила, что провести 31 октября местные выборы на отдельных территориях Донецкой и Луганской областей невозможно. Всю ответственность за это решение ЦИК переложила на Донецкую и Луганскую областные госадминистрации - областные военно-гражданские администрации.

О запрете выборов сообщается на сайте ЦИК.

В комиссии рассказали, что 17 августа обратились к Донецкой и Луганской администрациям по поводу выводам о возможности организации подготовки и проведения 31 октября 2021 года первых местных выборов в отдельных территориальных общинах этих регионов.

В ЦИК объяснили, что сделали это, так как сами не уполномочены определять возможность обеспечения надлежащего уровня безопасности и уровень террористической угрозы во время выборов.

В ответ на обращение комиссии от Донецкой и Луганской ОГА пришли письма с однозначными выводами: выборы проводить нельзя, поскольку несмотря на договоренности о режиме прекращения огня продолжаются обстрелы по всей линии разграничения. И власти не могут гарантировать стопроцентную безопасность для жителей во время голосования.

Также в ОГА-ВГА сослались на информацию Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая заметила у линии разграничения тяжелое вооружение, позволяющее легко поражать цели на расстоянии 15-20 км от линии соприкосновения.

Кроме того, по данным ОГА-ВГА, с начала года и до сих пор случаются прицельные обстрелы населенных пунктов по всей линии разграничения, дистанционное минирование, поджоги сухостоя у позиций ВСУ и населенных пунктов.

Учитывая выводы командования ООС, СБУ и Нацполиции в Донецкой и Луганской областях и по результатам рабочего совещания всех ведомств по теме проведения местных выборов, Донецкая и Луганская ОГА-ВГА определили, что обеспечить безопасность граждан на выборах невозможно.

Таким образом, без выборов опять останутся десять сельских, поселковых и городских территориальных общин Бахмутского, Волновахского, Мариупольского и Покровского районов Донецкой области и восемь - Северодонецкого и Счастьенского районов Луганской области.

Напомним, год назад ЦИК через подлог запретила местные выборы на Донбассе, лишив права голоса полмиллиона людей.

В мае суд признал незаконным это решение комиссии, но, как видно, она опять не дает голосовать жителям Донбасса.