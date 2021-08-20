Адвокат Ростислав Кравец прокомментировал решение СНБО ввести санкции в отношении "Страны".

"С юридической точки зрения решение ничем не удивляет, СНБО вместе с президентом уже давно действует вне закона. Власть в очередной раз продемонстрировала игнорирование прямых норм Конституции, а именно принципа невиновности.

Что касается политического аспекта, речь идет об узурпации власти. Мы вчера видели попытки закрыть канал "Наш", зимой уже были закрыты три канала. Даже не знаю, кто остался в Украине, кто может выражать мнение открыто. Идет искоренение любого инакомыслия. Что касается того, что материалы подала СБУ. Как показывает практика, служебные записки главы СБУ и сотрудников - не более чем отвод глаз, по другим делам, которые касаются введения санкций, стало понятно, что у СБУ ничего нет, нет каких-либо документов, которые имеют под собой юридическую силу. Ссылаться на СБУ для введения санкций нет никаких юридических оснований.

Пока нет решения суда, считать человека виновным нельзя. Любое обвинение должно быть подтверждено решением суда. В таком виде, как сейчас вводятся санкции, это исключительная цензура, никакой юриспруденции в них нет", - рассказал Кравец.

Напомним, сегодня СНБО ввел санкции против Игоря Гужвы и издателей "Страны".

Ранее ведущий телеканала "Наш" назвал санкции СНБО против "Страны" попыткой подчинить журналистов власти.