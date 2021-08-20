Ведущий телеканала "Наш" Артём Никифоров прокомментировал введение Советом национальной безопасности и обороны санкций против издания "Страна.uа" и его главного редактора Игоря Гужвы.

По мнению ведущего, это открытая попытка давления на свободу слова.

"Отношение однозначно негативное. Точно так же, как и в отношении наших коллег с закрытых телеканалов ("112 Украина", Zik и NewsOne - Ред.). Мы считаем, что это абсолютно неправовой способ, в том числе незаконного воздействия на представителей средств массовой информации. Это попытка ограничить свободу слова и, скорее всего, вывести журналистов в русло провластной риторики. Наверное, оценки будут даны судебными органами и есть высокая вероятность того, что данные решения будут признаны незаконными", - сказал Никифоров.

Он также усомнился в том, что все граждане Украины воспримут санкции так же, как он - негативно.

"Когда были санкции по другим лицам, они были незаконные и не правовые. Но народу это нравится, они от этого фанатеют. К сожалению, нужно и это учитывать. Поэтому говорить о том, что мнение общества будет однозначно негативным, мы не можем, к большому сожалению", - добавил ведущий.

Ранее мы приводили мнение Игоря Гужвы по поводу санкции СНБО.

Также на санкции отреагировал известный юрист Андрей Портнов.