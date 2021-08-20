Депутат партии ОПЗЖ Илья Кива высказал своё мнение по поводу введения санкций в отношении "Страны".

"Все это похоже на агонию и чехарду. Власть окончательно сошла с ума и копает себе яму. Если Зеленский таким образом пытается минимизировать существующий негатив в интернете в свой адрес, то эти санкции удесятерят негативное отношение ваших читателей к власти. Зеленский всего лишь руководствуется своим настроением и своими комплексами. Ну попытались они вас заткнуть. Что от этого измениться у самого Зеленского?", — заявил Илья Кива.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны на заседании 20 августа ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы, а также против Ольги Шарий, Анатолия Шария и народного депутата Андрея Деркача.

Ранее юрист Андрей Портнов прокомментировал санкции против Гужвы.

Также мы писали, что главред "Страны" Гужва отреагировал на введение СНБО санкций против него и издания.

"Страна" публикует все подробности, реакция, комментарии лидеров мнений по итогам заседание СНБО в обновляемом материале.