Директором Бюро экономической безопасности (БЭБ) стал руководитель Государственной фискальной службы Украины (ГФС) Вадим Мельник.

Об этом со ссылкой на источники в Кабинете министров сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Напомним, Бюро экономической безопасности, которое заменит налоговую милицию, было создано правительством 12 мая. Образование этого органа требовал от Украины Евросоюз. Ведомство начнет работу уже 25 сентября. На следующий день прекратит свое существование ГФС, которая уже находится в процессе ликвидации.

В июле сообщалось, что Мельник подал документы на участие в конкурсе на должность директора Бюро экономической безопасности (БЭБ). Он заявил, что считает себя способным организовать работу нового ведомства

Кроме того, о желании занять кресло директора БЭБ ранее сообщали бывший глава ГФС Сергей Солодченко и экс-министр финансов, экс-глава Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Александр Данилюк.

Ранее "Страна" подробно писала о том, как поменяет расклады по бизнесу и схемам БЭБ и кто его может возглавить.