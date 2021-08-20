Юрист Андрей Портнов прокомментировал "Стране" введение Советом национальной безопасности и обороны санкций против главного редактора нашего издания Игоря Гужвы. По мнению известного адвоката, эти меры совершенно незаконны.

"Санкции в отношении "Страны" и Игоря Гужвы - абсолютно противоправные и волюнтаристские решения, нарушающие Конституцию и базовые принципы свободы слова. Продолжение политики назначения наказаний указами президента без судебного контроля, открытых и состязательных процессуальных процедур углубляет кризис правовой системы и делает никчемными любые международные инициативы и законодательные решения в судебной системе. По факту не нужна никакая судебная реформа, если система наказаний регулируется указами", - считает Портнов.

Как писала "Страна", помимо Игоря Гужвы санкции были также введены против видеоблогеров и руководителей Партии Шария Ольги Шарий и Анатолия Шария и народного депутата Андрея Деркача.

Мы приводили комментарий самого Игоря Гужвы по поводу решения СНБО, принятого на основании неких непонятных данных СБУ.