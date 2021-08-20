От участия в саммите "Крымской платформы", который состоится в Киеве 23 августа, отказалась одна из стран. Такое решение государство приняло из-за давления со стороны России.

Об этом сообщил секретарь совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу, 20 августа.

По его словам, из-за давления РФ одна страна отказалась принимать участие в "Крымской платформе", но о каком именно государстве идет речь Данилов не сказал.

Напомним, принять участие в саммите "Крымской платформы" согласились уже около сорока стран. Среди них Австралия, Греция, Великобритания, Канада, Литва, Молдова, Нидерланды, США, Франция, Турция и другие государства.

Также сообщалось, что на встрече обсудят разные проблемы аннексированного полуострова, в частности гуманитарные и вопросы безопасности. Кроме прочего, обсудят и вопрос о признании крымскотатарской национально-территориальной автономии.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как будет проходить саммит 23 августа. В числе прочего на саммите выступит известная украинская певица "Джамала".