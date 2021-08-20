Сегодня, 20 августа, Совет нацбезопасности и обороны ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы.

А также - против компаний-издателей нашего сайта.

Это открывает путь к блокировке "Страны" в сети Интернет в Украине. И, видимо, так и попытаются поступить в ближайшее время власти.

Но наш сайт продолжит работу.

Социальные сети и мессенджеры украинская власть одним росчерком пера заблокировать не в состоянии.

Читать "Страну" даже после блокировки по-прежнему можно:

1. Через VPN и Tor

Если "Страну" заблокируют через украинских провайдеров, то сайт все равно можно будет читать через VPN. Тогда он будет открываться, как заблокированная ранее соцсеть Вконтакте или поисковик Яндекс. То же самое будет, если скачать браузер Tor. Он есть как для персональных компьютеров, так и для смартфонов. Программа бесплатна и не содержит рекламы.

2. В телеграм-канале "Политика Страны"

Здесь мы публикуем быструю аналитику по всем ключевым вопросам и главные новости дня. А также видео и фото-репортажи с улиц Киева и других городов.

"Политика" не позволит пропустить ни одного важного события или тренда.

Тут выходят блоги Олеси Медведевой "Ясно.Понятно" и опросы жителей Украины.

Сюда попадают главные или самые интересны новости нашей интернет-газеты.

5. В ТикТок

Ключевые события из жизни Украины в коротких, но емких видео.

Оставайтесь с нами!