Главный редактор "Страны" Игорь Гужва отреагировал на решение о введении санкций против него и издания, которое было принято на заседании СНБО в пятницу, 20 августа. Гужва назвал решение беспредельным и основанным на не озвученных "данных СБУ". Также он заверил, что "Страна" продолжит свою работу.

"Санкции СНБО против нас - это беспредельное решение. Основание - некие "данные СБУ". О которых, как водится, никто не скажет.

Но это и оценка нашей работы. Нас боятся. Значит мы все делаем правильно.

Следствием этих санкций будет попытка в ближайшее время заблокировать наш сайт.

Но мы продолжим работу. Скоро скажем как. Ничего. При Порошенко меня в тюрьму сажали. При Зеленском сайт блокируют.

Но ушел Порошенко. Уйдет и Зеленский.

А "Страна" останется. Спасибо всем тем, кто нас поддерживает!", - написал в соцсети Игорь Гужва.

"Страна" следит за развитием событий вокруг принятого СНБО решения о введении санкций против Гужвы и издания.

Как сообщалось, Кличко сообщил, что получил приглашение на СНБО за 2,5 часа до его начала и заявил, что не пойдет на него.

Также мы сообщали, что на СНБО не стали увольнять Кличко с поста главы КГГА.