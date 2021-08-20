Совет национальной безопасности и обороны на заседании 20 августа ввел санкции против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы, а также против Ольги Шарий, Анатолия Шария и народного депутата Андрея Деркача.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что введены санкции против директора предприятия Любови Лукашиной, а также ООО "Ласмак" и ООО "Маджери" (компании-издатели "Страны").

Сам Игорь Гужва уже прокомментировал случившееся в своем Фейсбуке.

"Санкции СНБО против нас - это беспредельное решение. Основание - некие "данные СБУ". О которых, как водится, никто не скажет. Но это и оценка нашей работы. Нас боятся. Значит, мы все делаем правильно. Следствием этих санкций будет попытка в ближайшее время заблокировать наш сайт. Но мы продолжим работу. Скоро скажем как. Ничего. При Порошенко меня в тюрьму сажали. При Зеленском сайт блокируют. Но ушёл Порошенко. Уйдёт и Зеленский. А "Страна" останется. Спасибо всем тем, кто нас поддерживает!" - написал главред издания.

СНБО с зимы последовательно борется с неугодными властям СМИ. Так,в начале февраля орган закрыл три оппозиционных телеканала: "112 Украина", NewsOne и ZIK. А Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по поводу каналов.

Их сотрудники создали новое СМИ - телеканал "Перший незалежний". Но и его тут же прикрыли, причем даже без решения СНБО.

Кроме того, сейчас идет атака на телеканал "Наш", который власть пытается ликвидировать с помощью Нацсовета по ТВ.