Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров сообщил, что США поменяют своего представителя на саммите "Крымской платформы", который состоится 23 августа в киевском КВЦ "Парковый".

Об этом Никифоров сказал 20 августа на брифинге по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

"Будет смена представителя США на "Крымской платформе", - сказал пресс-секретарь.

То есть, экс-кандидат на выдвижение в президенты от Демократической партии, министр транспорта США и первый открытый гей в американском правительстве Пит Буттиджич в Киев не приедет.

Кто прибудет вместо него, Никифоров не сказал, отметив, что об этом проинформирует американская сторона.

В конце июля, когда стало известно о приезде Буттиджича, "Страна" разбиралась, зачем США отправляют на саммит "Крымской платформы" чиновника, который не имеет прямого отношения ко внешней политике.

Также мы рассказывали, что на саммите участники собираются обсудить все важнейшие проблемы аннексированного полуострова, в том числе гуманитарные и вопросы безопасности.