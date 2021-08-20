Заместитель главы Администрации президента РФ и его политический советник в "Нормандской четверке" Дмитрий Козак предложил провести встречу политических советников по вопросам урегулирования ситуации на Донбассе на этой неделе.

Об этом он заявил на встрече с немецким канцлером Ангелой Меркель в пятницу, 20 августа, передает ТАСС.

Кроме того, он заявил, что Россия готова к встрече в "нормандском формате", но для этого нужно предпосылки.

В ФРГ предложили сентябрь.

Напомним, ранее Федеративный канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с российским президентом Владимиром Путиным призвала сохранять Минский формат и выступила за сохранение территориальной целостности Украины, которая была нарушена аннексией Крыма.

Как сообщалось, в конце июля президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что встреча "Нормандской четверки" для обсуждения ситуации на Донбассе состоится. Однако, по мнению главы государства, в этом вопросе "все зависит от России".

Ранее в Кремле сообщили о желании лидеров Нормандской четверки провести саммит.