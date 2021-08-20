Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангел Меркель дали совместную пресс-конференцию в Москве. Лидеры стран затронули тему конфликта на Донбассе и Минских соглашений. Глава Кремля считает, что Украина выйдет из них, если примет закон о переходном периоде для Донбасса.

Один из журналистов спросил глав Германии и РФ, есть ли у них конкретные планы по Украине и можно ли считать Минский формат потерпевшим крах.

"Мы не достигли тех целей, которых хотели. Но это тот единственный формат, который есть. К нему надо относиться бережно. Если мы согласуем повестку, мы сможем провести встречу на высшем уровне, но нужно понимать, о чем говорить. Я рекомендую этот формат, даже если он затянулся, рекомендую не давать ему зайти в тупик", - ответила Меркель.

Путин в целом согласился с немецким политиком.

"Я согласен. К Минскому формату надо относиться с уважением. Другого инструмента мира нет. Эти Минские соглашения закреплены в СНБО ООН. Они приобрели норму международного права. Нас беспокоит, что на иностранных переговорах украинская сторона говорит одно, а внутри страны - другое. Я госпожу Меркель проинформировал, что сегодня внесен закон (о переходном периоде - Ред.). Наверняка он на сайте где-то висит. Там не что-то противоречит Минским соглашениям, а все противоречит. Если он будет принят, это означает выход Украины из Минских соглашений", - сказал Путин.

Как писала "Страна", законопроект "Об основах государственной политики переходного периода" внесли в Верховную Раду 17 августа.

Мы подробно рассказывали о том, какие нормы он содержит. Например, о поражении в правах местного населения Донбасса и люстрации по весьма широким основаниям.