Совет национальной безопасности и обороны на заседании в пятницу не принял решение отправлять в отставку мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в ходе брифинга в пятницу, 20 августа.

В частности, он объяснил причины вызова Кличко на СНБО - обсудить вопрос сноса усадьбы Барбана.

В итоге принято было три решения:

Дать оценку разрушению усадьбы Барбана

Восстановить усадьбу

Провести аудит памятных мест столицы

Напомним, ранее СМИ сообщили, что мэра Киева Виталия Кличко могут уволить с должности главы Киевской городской государственной администрации.

Как писала "Страна", данное решение могли озвучить на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны. Примечательно, что на заседание Совета пригласили и Виталия Кличко, однако он заявил, что физически не сможет на него попасть.

В то же время в Офисе президента считают, что при желании киевский мэр вполне бы мог успеть на заседание СНБО.

Также отметим, что ранее в Офисе президента заявили, что вопреки слухам, Совет нацбезопасности рассматривать вопрос об увольнении Кличко не будет.

В то же время источники в Офисе президента и Совете национальной безопасности давали разноречивую информацию будет ли принимается решение об отставке мэра Киева Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации сегодня на заседании СНБО.