Федеративный канцлер Германии Ангела Меркель после встречи с российским президентом Владимиром Путиным сделала ряд заявлений об Украине. Канцлер призвала сохранять Минский формат и выступила за сохранение территориальной целостности нашей страны, которая была нарушена аннексией Крыма.

Об этом Меркель рассказала в ходе брифинга по итогам встречи в пятницу, 20 августа.

Среди прочих тем, была затронута и тема "Северного потока-2". Канцлер считает, что контракт с Украиной о транзите газа нужно продлить после 2024 года. Проект газопровода Меркель назвала проектом "европейского характера", поскольку в нем принимают участие предприятия и из других стран.

Что касается ситуации на Донбассе, Ангела Меркель считает, что нужно восстановить встречи в рамках Минских переговоров и аккуратнее относиться к Нормандскому формату, потому что никой другой альтернативы нет.

"Мы говорили о ситуации в Украине. Нормандский формат единственный, который у нас есть. На данный момент есть некий застой. Гибнут военнослужащие. И я выступала за то, что восстановить встречи....Мы не достигли тех целей, которые мы хотели. Но это тот единственный формат (Нормандский - Ред.), который есть. К нему надо относиться бережно. Если мы согласуем повестку, мы можем провести встречу на высшем уровне, но нужно понимать, о чем говорить. Я рекомендую этот формат, даже если он затянулся, не давать ему зайти в тупик", - сказала Меркель.

Также она заявила, что будет выступать за сохранение и восстановление территориальной целостности Германии, а аннексию Крымского полуострова считает ее нарушением.

"Аннексия Крыма - нарушение территориальной целостности Украины. Я говорила, что буду выступать за ее восстановление", - заявила Меркель.

Напомним, через пару дней, 22 августа, Ангела Меркель приедет в Киев, где состоится ее встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Также "Страна" подробно анализировала, что ждет Зеленского на встречах с Меркель и президентом США Джо Байденом.