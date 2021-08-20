В пятницу, 20 августа, во время встречи российского президента Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Москве, лидер РФ попросил Меркель оказать влияние на Киев с целью выполнения всех обязательств Украины по Донбассу.

Об этом Путин рассказал в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

"Сегодня с российской и немецкой стороны были высказаны серьезные обеспокоенности ростом напряженности на линии соприкосновения...Не может не тревожить и то, что в Украине был принят целый ряд законов и подзаконных актов, по своей сути противоречащих Минским соглашениям. Складывается впечатление, что руководство этой страны решило отказаться от мирного разрешения ситуации. И в этой связи еще раз просим госпожу федерального канцлера, в том числе и с учетом предстоящего визита в Киев, повлиять на украинскую сторону в плане выполнения всех ранее взятых на себя обязательств", - сказал Путин.

Напомним, после завершения визита в Москве Ангела Меркель отправиться в Киев, где на 22 августа запланирована ее встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которой стороны обсудят "Северный поток-2" и ситуацию на Донбассе.

Также мы писали, что большинство украинцев поддерживают скорейшее подписание соглашения о мире на Донбассе.