Белорусский президент Александр Лукашенко рассказал, что решил внести поправки в конституцию, чтобы не заморозить ситуацию в стране.

Об этом он сказал на церемонии вручения государственных наград силовикам, передает его пресс-служба.

По его словам, чтобы "не повторить брежневские времена" застоя нужно двигаться вперед и совершать перемены. При этом, по его словам, они должны быть законными и идти к ним нужно с конституции.

Лукашенко напомнил, что поправки в конституцию страны он пообещал в прошлом году.

Также президент рассказал некоторым военнослужащим, которые "не понимают, зачем президенту референдум и обновленная конституция". По его словам, он не может этого не сделать, так как обещал и потому, что поддерживает перемены, которых просили протестующие: "Вы же помните их лозунг: "Перамены, перамены, перамены". И мы сказали: да, нужны перемены", - сказал Лукашенко.

Напомним, в июне прошлого года Лукашенко решил вслед за Путиным поменять Конституцию страны.

В прошлом месяце Конституционная комиссия страны предложила ограничить количество президентских сроков до двух, а также установить 40-летнее возрастное ограничение для занятия должности президента республики.