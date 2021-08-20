Член "Евросолидарности" Валерий Аверьянов и военная медсестра Анна Корницкая оскорбили жителей Мариуполя, назвав их "ублюдками, мразями и бешенными волками". Это произошло после того, как в этом городе кто-то повредил покрышки автомобилю военных медиков.

О случившемся сначала сообщила в соцсети военная медсестра. При этом она разразилась проклятиями в адрес мариупольчан и заявила, что никогда не окажет никому в этом городе никакой помощи.

"Как заипали мариупольские ублюдки. Ни единому местному гражданскому существу никакой помощи оказано не будет. Никогда. Кто бы из них и при каких обстоятельствах не сдыхал. Хоть дети, хоть кто. Порезать колеса на скорой!!!! Скорой!!!! Ватноголовые уе@ни. Чтоб вы вызд...ли со своими выродками", - написала в соцсети Анна Корницкая.

Затем последовал пост Валерия Аверьянова, который также является выходцем из Мариуполя.

"Мариупольская сепарська мразота ненавидит все украинское. Особенно они ненавидят украинских военных, украинских волонтеров, украинских патриотов. Их много. К сожалению, их гораздо больше, чем нас. Они среди нас. Многие из них мимикрировал и на праздники надевает вышиванку. За 7 лет войны ничего не изменилось. Они сами бешеные волки, которых нэнька кормит, а они постоянно оглядываются на свой русский лес. Они сейчас на подпольном положении. Но ждут своего часа. Они все время читают новости днровских телеграмм-каналов, групп ВКонтакте, испытывают наслаждение, когда там публикуют новости о том, что в результате обстрела российских террористических войск были ранены или убиты украинские военные", - написал Аверьянов, правда в конце поста он добавил, что в Мариуполе не все "такие животные".

Ранее "Страна" писала о том, что СБУ позвала в Мариуполь министра обороны России Шойгу.

Также мы сообщали, что под Мариуполем мужчина подорвал гранату под припаркованным авто, пострадали два человека.