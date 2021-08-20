Офис генерального прокурора завершил расследование по делу народных депутатов от ОПЗЖ Виктора Медведчука и Тараса Козака.

Об этом сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова в пятницу, 20 августа.

Она сообщила, что следствие по подозрению двух парламентариев в госизмене и разграблении национальных ценностей завершено. Сегодня материалы производства были открыты для стороны защиты. После того, как адвокаты ознакомятся с доказательствами дело будет отправлено в суд.

По ее словам, материалы будут открыты для Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом. Материалы в отношении Козака были выделены в отдельное производство в связи с его розыском, хотя основные следственные действия в отношении него также завершены.

Напомним, ранее народный депутат "Оппозиционной платформы – За жизнь" Ренат Кузьмин сообщил, что Офис Генпрокурора собирается объявить Медведчуку о завершении расследования по его делу.

Как известно, в мае Медведчуку и его коллеге по партии Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене и покушении на хищение национальных ресурсов в аннексированном Крыму. По их словам, все обвинения против них сфабрикованы.

13 мая Печерский суд Киева выбрал Медведчуку меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста до 9 июля. Затем ее продлили еще на два месяца.