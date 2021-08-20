Сегодня, 20 августа, состоялось заседание СНБО, по результатам которого традиционно к СМИ вышел секретарь Алексей Данилова.

Среди прочего, Совбез ввел санкции против Игоря Гужвы и издателей "Страны". Все подробности, реакция, комментарии лидеров мнений - в нашем обновляемом материале.

СНБО ввел санкции против Игоря Гужвы и "Страны". Реакция

20:25 Нардеп от ОПЗЖ Сергей Ларин:

"При Порошенко - главреда "Страна.ua" Гужву хотели посадить. И он получил политическое убежище в Австрии.

При Зеленском - получил персональные санкции и возможное закрытие издания.

Страна была, есть и будет, а люди, случайно получившие власть, так же быстро с ней расстанутся. Проверено временем. И хотелось бы, чтоб не просто потеряли власть, а

получили по заслугам за весь этот беспредел!"

20:19 Политтехнолог Дмитрий Раимов:

НЕ ПРОСТО

Непростые отношения власти со "Страной". Но когда стал коммуникационщиком команды – это медиа не делали нам дерьма.

Всегда брали комментарий, брали комментарий всегда. Чего не делала «Украинская правда».

Пишут что думают. Читаю. Не со всем конечно согласен, но я там читаю зрадоньку, критику. И как с ней можно быть согласными?

Игорь Гужва, Svetlana Kryukova, Yulia Korzun и Анастасия Товт, вся команда – журналисты и свобода слова для них имеет смысл.

Мой вам респект.

Приглашайте ещё на встречи с вашими стажерами.

Многие расследования выходили лишь у них.

Бред цензуры. Особенно в эпоху телеграм и социальных сетей.

Такой же бред закрыть телеканал Евгений Мураев, каналом руководит Vladimir Granovski который буквально готовит революцию в TV.

Зачищается все.

Чтобы вернуть во времена Кучмы и Януковича.

Когда есть пул журналистов и пару каналов, которые легко контролировать.

Но прошло времени.

Социальные сети. YouTube. Telegram. Ребята.

Вопрос. Если российское телевидение под запретом, почему все националисты сразу пишут посты критики, как только там что-то вышло?

Вопрос второй.

Владимир Александрович, а чем мы скоро будем отличаться политически от России?"

20:09 Сергей Томиленко, глава Национального союза журналистов Украины, прокомментировал введение санкций против "Страны":

"Политическим решением запрещается интернет-медиа, которое осуществляет независимую от власти редакционную политику и известное резонансными политическими разоблачениями.

Категорически следует поддерживать введение санкций к сотрудникам российских спецслужб, но внесудебное блокирование оппозиционных СМИ, работающих в украинском правовом поле, - это отказ от законодательных гарантий независимости прессы от власти.

В СБУ и правоохранительных структурах широкий арсенал полномочий проводить расследование деятельности журналистов и СМИ, реагировать га угрозы информбезопасности. Но эффективная защита информационной безопасности подкрепляется официальными обвинениями, экспертизами, подозрениями и судебными процессами и решениями. Без таких аргументов санкции к СМИ - это история о контроле над медиапространством и борьба с каналом критической информации".

20:06 Журналист Дмитрий Василец:

"СНБО-95 ввело санкции против главного редактора Страна.юа игорь гужва ,всех компаний и лиц связанных с оппозиционным изданием, также ввели санкции против народного депутата Украины Андрея Деркача и оппозиционных политиков Анатолия и Ольги Шарий, а также их родственников.

Офис президента пробил очередное дно и уверен очень скоро, эти санкции данным "массовикам затейникам" оденут на голову.

Цель СНБО-95 вполне очевидна, отключения сайтов оппозиционных СМИ, блокирование компаний через которые ведется операционная деятельность и уничтожение структур политических оппонентов.

Что касается народного депутата Украины Андрея Деркача, тут банальное "жертвоприношение" Зеленского перед визитом в США, чтоб американский президент с сомнительной легитимностью Джо Байден, был удовлетворен наказанием украинского политика, посмевшего публиковать факты международной коррупции американского президента.

Идиоты во власти - горе Украине…"

20:00 Ирина Верещук, депутат фракции "Слуга народа" прокомментировала введение санкций против "Страны".

"Для меня очевидны постулаты свободы слова в Украине. Если нет подтверждённых данных о противоправных действиях и уголовных преступлениях, мы не можем ограничивать права владельцев СМИ и самих СМИ. Мы знаем, какие проблемы с принятием закона со СМИ. Этот законопроект критикуют как раз за попытку внесудебным способом блокировать работу СМИ. Необходимо собственно объяснить обществу, что происходит. А на свой собственный риск принимать решение, которые потом невозможно объяснить обществу - слишком рискованно. В любом случае должны быть объяснения и эти объяснения должны быть на чём-то основаны", - сказала Ирина Верещук.

19:50 Друзья, важное сообщение!

Санкции против "Страны" означают, что в любое время наш сайт могут заблокировать.

Но мы продолжаем работу.

Как и где нас читать в случае блокировки мы подробно расписали в файле по ссылке.

Просьба - максимальный репост.

Огромное спасибо всем, кто нас поддерживает!

19:49 Директор информационного агентства Денис Иванеско:

"Ввести санкции против главреда главного оппозиционного издания Гужвы - это цензура. И ввел ее лично Зеленский. Без доказательств, суда, права на защиту. Прям как в НАТО и ЕС.

Зеленский закрывает рот неугодным. Причина очевидна - он боится правды. Но санкции ему не помогут.

Да, быстро Зеленский превратился из комика в мелкодиктатора".

19:40 Василий Апасов, журналист и телеведущий, о введённых на заседании СНБО санкциях против "Страны":

"Ситуация очень странная. В целом отношение к этому негативное, потому что есть достаточно вариантов воздействия на незаконные действия внутри государства через правоохранительные органы.

Для чего по отношению к изданию, которое по мнению СБУ или каких-то чиновников ведёт себя якобы незаконно и к ним применяют санкции СНБО - для меня это большая тайна. То есть, почему в очередной раз подгоняются суды - не знаю.

Это воздействие на СМИ, на окружение и на коллектив. В частности, потому что для молодых сотрудников - это трудно, страшно и непонятно. Слово "санкции" для них звучит ужасно. А потом наверняка найдётся кто-то, кто скажет: "Зачем ты сидишь в издании под санкциями? Ты же можешь идти в наше, мы не санкционные, мы все хорошие". Это метод воздействия. Почему идут именно таким путём - ни один чиновник не сможет дать на это ответ".

19:34 Макс Назаров, ведущий телеканала "Наш", о введении санкций против "Страны":

"Это какой-то абсурд. Все, что происходит вокруг телеканала "Наш", который угрожают лишить лицензии, вокруг трёх закрытых телеканалов, и что сейчас происходит с изданием "Страна", - это все давление на свободу слова. Это очевидно. Это дикий каменный век. Когда люди общались звуками и размахивали руками. Это уму непостижимо.

Я не знаю ни одно демократическое государство, где СБУ обращается в какие-либо другие правоохранительные органы, а те на их основе вводят санкции или как-то ещё блокируют работу СМИ.

Когда СБУ без суда, доказательств и следствия просто говорит о том, что "Страна.ua" якобы антиукраинское издание, тогда давайте разработаем доктрину, что имеет под этим в виду СБУ или "Слуга народа" - что это такое? Или зайдём ещё дальше - перепишем Конституцию, статью о свободе слова. Мы в каком веке живем? Мы в каком государстве живем? Мы здесь строим КНДР?

Мы сегодня уже убедились, что Украины и КНДР очень похожи по высоте флагштоков с самыми большими флагами. Может, и по свободе слова наверстаем?"

19:26 Адвокат Ростислав Кравец:

"С юридической точки зрения решение ничем не удивляет, СНБО вместе с президентом уже давно действует вне закона. Власть в очередной раз продемонстрировала игнорирование прямых норм Конституции, а именно принципа невиновности.

Что касается политического аспекта, речь идет об узурпации власти. Мы вчера видели попытки закрыть канал «Наш», зимой уже были закрыты три канала. Даже не знаю, кто остался в Украине, кто может выражать мнение открыто. Идет искоренение любого инакомыслия.

Что касается того, что материалы подала СБУ. Как показывает практика, служебные записки главы СБУ и сотрудников - не более чем отвод глаз, по другим делам, которые касаются введения санкций, стало понятно, что у СБУ ничего нет, нет каких-либо документов, которые имеют под собой юридическую силу. Ссылаться на СБУ для введения санкций нет никаких юридических оснований.

Пока нет решения суда, считать человека виновным нельзя. Любое обвинение должно быть подтверждено решением суда. В таком виде, как сейчас вводятся санкции, это исключительная цензура, никакой юриспруденции в них нет".

19:23 Артём Никифоров, ведущий телеканала "НАШ", прокомментировал введение санкций СНБО против издания "Страна.uа".

"Отношение однозначно негативное. Точно также, как и в отношении наших коллег с закрытых телеканалов. Мы считаем, что это абсолютно неправовой способ, в том числе незаконного воздействия на представителей средств массовой информации. Это попытка ограничить свободу слова и, скорее всего, вывести журналистов в русло провластной риторики. Наверное, оценки будут даны судебными органами и есть высокая вероятность того, что данные решения будут признаны незаконными.

Когда были санкции по другим лицам, они были незаконные и не правовые. Но народу это нравится, они от этого фанатеют. К сожалению, нужно и это учитывать. Поэтому говорить о том, что мнение общества будет однозначно негативным, мы не можем, к большому сожалению".

19:21 Комментарий Олеси Медведевой.

"Для меня честь работать в Страна.UA

Санкции, которые ввели против главреда Игоря Гужвы и против "Страны" - это конченый беспредел и маленький диктатор за него ответит.

Политики меняются, Страна остаётся!

Прорвёмся!

Отдельный привет тем, кто обвинял нас в работе на ОП.

Скоро будет #ЯсноПонятно о том, что произошло и что мы будем делать дальше".

19:17 Депутат от ОПЗЖ Илья Кива высказал своё мнение по поводу введения санкций в отношении "Страны".

"Все это похоже на агонию и чехарду. Власть окончательно сошла с ума и копает себе яму. Если Зеленский таким образом пытается минимизировать существующий негатив в интернете в свой адрес, то эти санкции удесятерят негативное отношение ваших читателей к власти. Зеленский всего лишь руководствуется своим настроением и своими комплексами. Ну попытались они вас заткнуть. Что от этого измениться у самого Зеленского?", — заявил Илья Кива.

19:13 Комментарий политолога Руслана Бортника:

"Безусловно, это расправа над средством массовой информации, которое ведет независимую медийную политику. Механизм, с помощью которого СНБО борется с журналистами, лежит вне конституционного поля. Это внесудебная расправа, ограничение свободы слова, монополизация информационного пространства. Отсылка к каким-то материалам СБУ означает, что узнать реальные правовые аргументы, которые привели к такому решению, вряд ли получится. Мы с февраля не знаем, какие правовые основания были положены в основу блокировки телеканалов. А значит подобные решения являются целиком политическими. В целом, зачищая независимые медиа, власть пытается дотянуть до следующей избирательной кампании. Но убытки наносятся верховенству права, свободе слова в Украине. По такой логике можно объявить санкции против кого угодно, кто пришелся не по душе Офису президента".

19:09 Диана Панченко, телеведущая телеканала "Первый независимый", прокомментировала введение санкций СНБО против издания "Страна.ua".

"У меня нет слов. Честно говоря, это напоминает какую-то вакханалию. Думаю, это в первую очередь направлено на запугивание всех журналистов, которые критикуют власть. Хочется, чтобы на введение санкций против "Страны" обратили внимание в Европе, различные правозащитные организации. Примечательно, что чем ближе к осени, которая будет очень горячей - учитывая непростые встречи Зеленского на международном уровне, повышение тарифов и ситуацию с коронавирусом, - власть все больше боится, что не может удержаться. Поэтому устраивает травлю неугодных СМИ", - заявила "Стране" Диана Панченко.

19:02 Светлана Крюкова - о санкциях.

"Итак, сегодня СНБО ввело санкции против "Страны".

Было бы странно, если бы этого не случилось.

В первую очередь хочу поздравить коллег и любимого главного редактора, гражданина Украины игорь гужва, против которого в частности ввели персональные санкции.

Во-вторых, хочу поздравить наш сплоченный, молодой и дико амбициозный коллектив. Мы отлично делаем нашу работу и сегодняшнее решение - этому доказательство.

Мы никогда не прогибались под власть, лежали бревном в их мутных глазах и портили им кровь. И по всей видимости делаем это блестяще.

Третье. Мы продолжаем работать в обычном режиме.

Как вы понимаете, теперь я имею моральное право на многие прекрасные вещи, о которых любой расследователь может только мечтать".

18:59 Юрист Андрей Портнов высказал свое мнение о санкциях против "Страны" и Гужвы:

"Санкции в отношении "Страны" и Игоря Гужвы — абсолютно противоправные и волюнтаристские решения, нарушающие Конституцию и базовые принципы свободы слова. Продолжение политики назначения наказаний указами Президента без судебного контроля, открытых и состязательных процессуальных процедур углубляет кризис правовой системы и делает никчемными любые международные инициативы и законодательные решения в судебной системе. По факту не нужна никакая судебная реформа, если система наказаний регулируется указами".

18:53 "Сегодняшнее решение является логическим продолжением тех мер, которые мы совершили ранее для защиты украинского информпространства. Повторюсь: Служба безопасности четко разграничивает свободу слова и наступление на государственность и суверенитет Украины. Наш долг - защищать государственную безопасность во всех ее проявлениях: от информационной составляющей в передовой на востоке", - отметил глава СБУ.

18:45 "Никогда ещё свобода слова в Украине не была настолько всеобъемлющей, а режим - демократическим, как в канун тридцатой годовщины независимости.

Истинно говорю вам, что флагшток шарахнулся не просто так", - написал в телеграме адвокат Максим Могильницкий.

18:42 Комментарий главреда "Страны" Игоря Гужвы по поводу введения санкций против него и "Страны".

"Санкции СНБО против нас - это беспредельное решение. Основание - некие «данные СБУ». О которых, как водится, никто не скажет.

Но это и оценка нашей работы. Нас боятся. Значит мы все делаем правильно.

Следствием этих санкций будет попытка в ближайшее время заблокировать наш сайт.

Но мы продолжим работу. Скоро скажем как.

Ничего. При Порошенко меня в тюрьму сажали. При Зеленском сайт блокируют.

Но ушёл Порошенко. Уйдёт и Зеленский.

А "Страна" останется.

Спасибо всем тем, кто нас поддерживает!

P.S. Отдельный привет всем тем, кто в течение последнего месяца доказывали, что "Страна" - это "консервы", работающие на Офис президента".

18:34 Соцсети уже начинают реагировать на санкции против "Страны" и других журналистов.

"Зеленский вводит санкции против Анатолия и Ольги Шарий, а также главреда "Страны" Гужвы.

Накануне Нацсовет по ТВ запустил процедуру отзыва лицензии у канала "Наш".

Мне кажется, это очень символично. Надеюсь, это напомнит всем, что все мы - таки да в одном окопе", - пишет журналист Юрий Ткачев.

18:31 Вопрос от "Вестей" - на каком основании ввели санкции против "Страны" и Игоря Гужвы.

"Это решение принимается на основании документов, которые есть у СБУ", - объяснил Данилов. В каком преступлении подозревают наше издание - даже не объясняют.

18:27 Санкции также введены против Анатолия и Ольги Шарий.

18:23 Санкции вводятся против главного редактора "Страны" Игоря Гужвы. И против компаний-издателей "Страны".

18:22 СНБО ввел санкции против нардепа Андрея Деркча, против которого ранее их ввели американцы. Под них попали и все его медийные ресурсы.

18:21 Пятый вопрос - санкции по представлению СБУ. Под них попали крымские судьи, российские генералы и разведчики, СМИ, зарегистрированные в Крыму и "ЛДНР".

18:20 Четвертый вопрос - о развитии флота. Тоже рассматривался в тайном порядке. Известно только, что попросят из бюджета лишние 900 миллионов.

18:19 Третий вопрос - тайный. Он касался развития ракетного вооружения. Планируется потратить более 200 миллиардов до 2031 года. Данилов сказал, что на международных партнеров по этому вопросу надеяться не будут. "У нас есть возможности и специалисты".

18:18 Второй вопрос - "Стратегический оборонный бюллетень", докладывал министр обороны Таран.

18:17 Пришел Данилов. Говорит, что на Совбезе утвердили "Стратегию устойчивости".

18:15 Никифоров заявил, что вызов Кличко на СНБО был связан с разрушением усадьбы Барбана - памятника архитектуры в Киеве. "Очень странно в этом контексте решение главы КГГА посетить Чернигов в этот момент", - сказал пресс-секретарь.

18:13 Брифинг начался с заявления пресс-секретаря Зеленского Сергея Никифорова.

Он рассказал, что США меняют представителя на Крымской платформе. Им должен был стать министр-гей Пит Буттиджич. Имя нового представителя Никифоров не назвал и заявил, что нужно ждать заявлений от США.

Брифинг Алексея Данилова 20 августа 2021 - прямая трансляция

18:50 Глава СБУ прокомментировал введение санкции против игоря Гужвы и издателей "Страны" так: