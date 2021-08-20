В селе Вербаев Луцкого района Волынской области 60-летняя женщина держала в трудовом рабстве мужчин, она забирала у них документы и заставляла работать. Селила своих "работников" женщина в хлеву вместе со скотом.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Сельчанку разоблачили в июне этого года. Как выяснилось, женщина находила будущих "работников" на рынках и автостанциях Луцка. Она предлагала людям, которые оказались в уязвимом положении, работу по уходу за скотом, за которую она будет платить.

После того, как мужчины соглашались поработать на нее, она отвозила их к хозяйственным помещениям, забирала документы и селила в хлеву. За работу она не платила, более того - угрожала им физической расправой, если те покинут территорию хозяйства.

Однако следователи разоблачили женщину и прекратили ее незаконную деятельность. Трех мужчин, которые находились в рабстве выпустили на свободу. Женщине объявили о подозрении по ч. 2 ст. 149 (Торговля людьми) и ч. 1 ст. 357 (Похищение, присвоение, вымогательство документов, штампов, печатей, завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением или их повреждение), теперь она может отправиться в тюрьму на срок от 5 до 12 лет.

Напомним, в Харьковской области мужчина держал в рабстве семерых человек, которых он заставлял рубить лес.

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