В пятницу, 20 августа, произошло два чрезвычайных происшествия с флагштоками, которые установили в разных городах Украины ко Дню независимости. В то время как в Херсоне конструкция обрушилась на автомобиль, в Ужгороде флагшток пока только начал наклоняться.

Об этом сообщает местное издание Groza.

В городе Ужгород Закарпатской области флагшток официально подняли 12 августа на площади Богдана Хмельницкого. Высота металлической конструкции - 30 метров, она состоит из трех труб с трезубцем на вершине. Флаг, который повесят на конструкцию будет 3,5 на 7 метров. Доставляли флагшток из Турции, а монтировали уже в городе.

Вокруг конструкции обустраивают площадь, закончить планируют ко Дню государственного флага Украины - 23 августа. На проект ушло почти 6,5 миллионов гривень - часть взяли из городского бюджета, а часть - из областного.

Напомним, в Херсоне флагшток упал на автомобиль чиновника, который отвечал за его установку.

Отметим, что на установление гигантских флагов в 17 областях Украины ко Дню Государственного Флага и Дню Независимости планируют потратить порядка 170 миллионов гривен из государственного и местных бюджетов.

Также сообщалось, что в Полтавской области на огромный флаг Украины потратят почти три миллиона гривень.