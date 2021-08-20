Завтра, 21 августа, в 11:00 около 10 тысяч верующих УПЦ соберутся на молитвенное стояние возле Верховной Рады Украины, куда патриарх Варфоломей прибудет для встречи со спикером парламента Дмитрием Разумковым.

"Прихожане УПЦ хотят встретиться с Вселенским патриархом, чтобы глядя в глаза, услышать его ответ на свою боль и на преступления, происходящие фактически с его благословения. Мы считаем, что именно действия патриарха Варфоломея, привели к массовой дискриминации верующих УПЦ, рейдерским нападениям на их храмы и создание антицерковных законопроектов, нарушающих Конституцию Украины и права православных граждан",- заявили в пресс-службе УПЦ.

Верующие считают, что Варфоломей причастен к той ситуации, в которой оказалась УПЦ в Украине.

"Вы признали раскольников, отлученных от Церкви, и приняли их без покаяния. Вы сослужили Божественную литургию с лицами, не имеют священного сана! Вы выдали раскольникам Томос об ущербной автокефалии, о которой православный народ Украины не просил Вас!" - говорится в их заявлении.

Кроме того, верующие УПЦ говорят о том, что Варфоломей заявил о себе как о предстоятеле с особыми и исключительными полномочиями. Они недовольны тем, что он ведет всех своих последователей к унии с католиками.

"В случае составления Вами публичного покаяния за все это, мы, верующие Украинской православной церкви, согласны и в дальнейшем уважать Вас как предстоятеля Константинопольской православной церкви, первым по чести среди равных предстоятелей, как наследника святителей, просиявших на Константинопольском престоле, и как Божьего архиерея", - заявляют верующие.

Напомним, недавно украинские ученые, журналисты и врачи призвали Варфоломея не приезжать на День независимости в Киев. Дело в том, что официальные представители УПЦ 24 августа не будут присутствовать на торжествах в честь Дня независимости. Подписанты письма к Варфоломею считают, что его визит в это время может усилить церковный раскол в стране.

Также мы публиковали программу визита патриарха Варфоломея в Украину.