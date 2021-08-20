Выяснились новые подробности о выплате денежного вознаграждения от государства Олимпийской призерке по дзюдо Дарье Белодед.

После того, как "Страна" со слов Дарьи Белодед сообщила о том, что спортсменка спустя почти месяц после выступления на Олимпийских играх в Токио так и не получила премию, со "Страной" повторно связалась сама Дарья Белодед.

Выяснилось, что выплату суммой в 55 тысяч долларов за бронзовую медаль на Олимпиаде-2020 она уже получила - неделю назад.

"Государственную премию мне выплатили еще неделю назад. Просто я лично этим вопросом не занималась и не проверяла", - объяснила Белодед.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк также сообщил "Стране", что государство уже выплатило положенную премию в 55 тысяч долларов Дарье Белодед.

13 августа советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что 90% Олимпийских призёров от Украины уже получили премию от государства - оставались только велоспорт и артистическое плавание.