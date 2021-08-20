Кличко могут уволить уже сегодня с "вероятностью в 90%"
Мэра Киева Виталия Кличко вероятнее всего уволят с должности главы Киевской городской государственной администрации. Соответствующее решение может быть озвучено в рамках сегодняшнего заседания СНБО.
Об этом сообщает "НВ" с ссылкой на слова источника из окружения президента.
"После снесения очередного исторической здания (речь идет об усадьбе Барбана - Ред.), сегодня ночью это вполне возможный сценарий (увольнение Кличко - Ред.), с 90% вероятностью", — сообщил он.
Данное решение могут озвучить на сегодняшнем заседании Совета национальной безопасности и обороны. Примечательно, что на заседание Совета пригласили и Виталия Кличко, однако он заявил, что физически не сможет на него попасть.
Однако в Офисе президента считают, что при желании киевский мэр вполне бы мог успеть на заседание СНБО.
Напомним, ранее в Офисе президента заявили, что вопреки слухам, Совет нацбезопасности рассматривать вопрос об увольнении Кличко не будет.
Также "Страна" подробно рассказывала об отношениях председателя Верховной рады Дмитрия Разумкова и столичного мэра, которые, возможно, нашли общий язык.