Появились подробности жуткого ДТП, которое произошло рано утром в пятницу, 20 августа, под Запорожьем, где в перевернувшейся и загоревшейся иномарке погибла семья с тремя малолетними детьми. Смертельное ДТП произошло в 4:40 на трассе "Харьков-Симферополь". Об этом сообщается на сайте ГУНП Запорожской области.

По предварительным данным, автомобиль Opel Astra под управлением 31-летнего водителя по неизвестным причинам выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Mercedes-190, который двигался от Васильевки в сторону Мелитополя.

После столкновения Mercedes перевернулся, вылетел в кювет и загорелся. Водитель и четверо пассажиров погибли на месте. На фото видно, что автомобиль полностью выгорел. Не исключено, что находившаяся в нем семья с тремя детьми ехала на море.

Водитель выехавшей на встречку иномарки и его пассажирка получили травмы и госпитализированы.

По факту смертельного ДТП открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286. Виновнику аварии грозит до 10 лет лишения свободы. Ведется расследование.

Напомним, 9 августа, в Киевской области случилось смертельное ДТП. В аварии, которая произошла в Обуховском районе региона, погиб годовалый ребенок.

Также мы сообщали, что в начале августа под Хмельницким полицейский на Mercedes выехал на встречку и убил целую семью. Погибли мужчина, женщина и их трехлетний ребенок.