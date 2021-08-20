Президент Украины Владимир Зеленский накануне Дня независимости принял участие в челлендже "Здоровая Украина 30", суть которого в том, чтобы в украинской традиционной одежде - вышиванке сделать тридцать повторов любого спортивного упражнения и передать челлендж дальше. Президент 30 раз отжался на брусьях.

Соответствующее видео глав государства обнародовал на своей странице в Facebook в пятницу, 20 августа.

На видео президент идет в вышиванке, кроссовках и шортах по спортивной площадке и снимает сам себя. Зеленский представляется, рассказывает о сути челленджа и говорит, что принял его от Вадима Данильченко. После этого глава государства подходит к брусьям и тридцать раз отжимается.

"Передаю этот вызов национальному олимпийскому комитету! Сергей Назарович Бубка, держи!" - сказал в конце президент.

Напомним, в июне Зеленский заявил о старте программы "Здоровая Украина", цель которой - увеличить продолжительность жизни украинцев. Одна из составляющих программы - построить по всей стране спортивные площадки.

Также сообщалось, что в Минздраве рассказали о включении бега в программу развития Украины до 2030 года.