Украина опечалена тем, что правящие партии ФРГ не поддержали призывы cопредседателя партии "зеленых" Германии Роберта Хабека в его желании поставить Киеву вооружение.

Об этом украинский глава государства Владимир Зеленский сказал в интервью Funke Mediengruppe, пишет ТАСС.

По его словам, Киев приветствовал призыв Хабека снабдить Украину вооружением.

"Мы немного грустим, что не получили такой же поддержки от правящих партий (ХДС/ХСС и социал-демократы - Ред.)", - сказал Владимир Зеленский.

Также глава государства поделился ожиданиями от Берлина. Так, Киеву бы хотелось от немецких властей помощи в оснащении флота. Также Украина ожидает партнерства в техоснащении.

Напомним, Роберт Хабек высказался за предоставление Украине оружия в защитных целях вопреки действующему в Германии запрету на поставки оружия в горячие точки. После этого его раскритиковали сопартийцы.

Также мы писали о том, что президент Украины выразил Хабеку благодарность, а также заявил о желании получить от ФРГ военное оборудование и технику: автоматические винтовки, аудиоаппаратуру и многое другое.