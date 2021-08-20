Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о том, что у мэра Киева Виталия Кличко, который получил приглашение на СНБО за 2,5 часа до его начала, достаточно времени, чтобы прийти на заседание.

Об этом Подоляк заявил в комментарии "Стране".

Кличко заявил, что не придет на заседание Совбеза, потому что после сегодняшней проверки работ на Подольском мосту уже уехал в рабочую поездку в Чернигов. Подоляк считает это объяснение смешным.

"Да уж. Господин Кличко, иронично скажу, чрезвычайно креативен и смел. Так или иначе, в очередной раз видеть комментарии Кличко о "проверке работ" на Подольском мосту чрезвычайно смешно. Как и любые иные его комментарии, касающиеся работы городского хозяйства. Что он там может проверять? Сколько денег "вывели" сегодня под прикрытием этого эпохального проекта? Ну а отговорка о поездке в Черниговскую область ради мелкой пиарной задачи – это только доказательство того, насколько городская власть в Киеве далека от реальности", - заявил "Стране" Подоляк.

Он также считает, что при желании у Кличко достаточно времени для того, чтобы все-таки приехать на заседание СНБО сегодня.

"Во-первых, два с половиной часа, которые есть у Кличко до начала СНБО, это более чем достаточно, чтобы вернуться в Киев из Черниговской области", - сказал Подоляк.

Также советник главы Офиса президента заявил, что Кличко должен быть сегодня в Киеве в связи со скандалом из-за сноса легендарной усадьбы Барбана, о которой писал Стейнбек.

"Во-вторых, глава Киевской городской государственной администрации и так должен быть сегодня в Киеве, где строительные рейдеры разгромили очередной объект исторического наследия. Это было абсолютно незаконно, еще и киевлян избили, которые пытались остановить разрушение этого памятника. Неужели Кличко и об этом не знает? Наверняка знает. Боится поругаться с кем-то в своем окружении, кто курирует подобные мафиозные вещи? Или просто не знает, как решать такие проблемы? В любом случае, Кличко пора возвращаться – прежде всего, в реальность. Пиар и воровство – это точно не те вещи, которыми должен заниматься глава Киевской городской государственной администрации как одного из органов исполнительной власти", - резюмировал Подоляк.

Напомним, "Страна" писала о том, что на этой неделе ходили слухи, что СНБО на заседании будет рассматривать вопрос о смене столичного градоначальника Виталия Кличко.