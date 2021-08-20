Правоохранители провели обыск в кабинете и в автомобиле мэра Запорожья Владимира Буряка, а также у двоих его советников. Следователи следственного управления ГУНП в Запорожской области и сотрудники Управления стратегических расследований, а также облпрокуратуры нагрянули в горсовет в четверг, 19 августа. Следственные действия ведутся в рамках уголовного производства по ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщает издание 061.ua.

Городской голова Запорожья Владимир Буряк назвал обыск, неприкрытым способом давления и заявил, что такого не было "даже во времена Януковича".

"В Запорожье и параллельно в Киеве снова обыски: громкие, массовые показательные, с соответствующим информационным фоном. Вчера в Запорожском горисполкоме, райадминистрациях, на коммунальных предприятиях снова принимали гостей в погонах", - заявил Буряк.

Напомним, в конце июля городской голова Запорожья Владимир Буряк обратился к Верховной Раде с просьбой вынести решение в связи с ситуацией в Запорожском горсовете. Мэр обвиняет депутатов горсовета в игнорировании сессий, что, по идее, может повлечь роспуск совета парламентом и его новые выборы. "Страна" подробно разбиралась в этой ситуации.

"Более месяца представители "Слуги народа", ОПЗЖ, "Европейской солидарности", "Новой политики" и "Партии Шария" не приходят на заседания, а значит, не выполняют нормы Закона Украины “О статусе депутатов местных советов”, который обязывает их участвовать в пленарных заседаниях для рассмотрения социально важных вопросов", - заявил тогда Буряк.

Также мы сообщали, что в Киеве проводятся обыски в двух КП, которые подозревают в хищении денег при установке уличного освещения.