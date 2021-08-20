В субботу, 21 августа, в Украину придет повышенное атмосферное давление. Поэтому в стране будет солнечно, а осадки маловероятны. Температура воздуха в течение суток составит +22...+29 градусов.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

По ее словам, лишь на Востоке и местами на Западе страны пройдут локальные грозовые дожди из-за остатков атмосферного фронта.

Кроме того, ветер северо-западного направления может завтра быть порывистым на севере и в центральных областях.

В столице в субботу предполагается сухая солнечная погода с температурой воздуха +24...+26 градусов. Но ночью, позднее вечером и утром +14...+18 градусов.

Также, по данным Диденко, 22, 23 августа в Украине будет сухо, солнечно и тепло. 24-го августа на Западе и Севере появятся локальные грозовые дожди. В большинстве областей возобновится жара, а вот в западных областях немного похолодает.

В Киеве на День Независимости температура воздуха повысится до + 30 градусов, то есть, будет жарко, возможны локальные грозовые дожди.

Напомним, ранее синоптики сообщили, что сегодня циклон Luciano попрощается с Украиной грозами и градом.

Также мы писали, что синоптик рассказал, какой будет погода в Украине на Спас и День Независимости.